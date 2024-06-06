Защита калмыцких Свидетелей Иеговы* указала на недоказанность обвинения

06 июня 2024, 07:38

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Прокурор потребовала от суда в Элисте признать виновными Свидетельниц Иеговы* Кишту Тутинову, Цаган Халгаеву и Екатерину Менькову по делу об экстремизме и приговорить их к различным срокам лишения свободы условно. Защита потребовала оправдать обвиняемых.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня около 30 человек из разных регионов приехали на прения по делу трех Свидетельниц Иеговы* из Элисты, обвиненных в экстремистской деятельности.

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5 июня в Элистинском городском суде прошло заседание по делу троих местных жительниц, обвиняемых в организации и участии в экстремистском сообществе. Стороны обвинения и защиты выступили в прениях, а подсудимые выступили с последним словом, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сначала выступала сотрудница прокуратуры. Она напомнила, что ранее в Элисте существовала религиозная организация "Свидетели Иеговы города Элиста"*. Она входила в централизованную религиозную организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*. Прокурор отметила, что цели и задачи и местной организации, и централизованной были одинаковыми – "совместное исповедание, распространение веры, удовлетворение духовных потребностей, осуществление личного и совместного богослужения". Основными формами деятельности организации, в том числе, являлись "координация проповеднической деятельности, в общественных местах, по домам, для реализации ими права на исповедание веры, подготовка проведения богослужений, собраний", а также "приобретение, хранение и распространение всей той религиозной литературы, которую они используют".

"После признания судами этих организаций экстремистскими, их ликвидации данные организации помещены в перечень общественно-религиозных объединений, которые у нас признаны экстремистскими. Таким образом, после вступления в силу данных судебных решений какое-либо продолжение форм деятельности данных организаций, в частности, МРО "Свидетели Иеговы города Элиста"*, уже является противоправным", – отметила сотрудница прокуратуры.

Однако Кишта Тутинова, по словам прокурора, не позднее 7 декабря 2016 года и до 28 февраля 2023 года, организовала продолжение деятельности "Свидетелей Иеговы города Элиста"*. При этом она являлась старейшиной, отметила прокурор.

Тутинова привлекла в продолжение деятельности запрещённой организации Цаган Халгаеву и Екатерину Менькову. Между Халгаевой и Меньковой "были распределены роли и функции", а Тутинова давала им указания об осуществлении проповеднической деятельности, сказала представительница обвинения. Таким образом, по её словам, подсудимые участвовали в деятельности запрещённой организации под руководством Тутиновой. Тутинова выполняла "активные действия организационного характера", направленные на организацию и продолжение деятельности "Свидетелей Иеговы города Элиста"*, заявила прокурор.

"Во-первых, Тутинова систематически посещала сайт Свидетелей Иеговы*, который у нас признан экстремистским и запрещён для посещения и скачивания информационных материалов", – привела она пример действий организационного характера Тутиновой. Кроме того, продолжила прокурор, Тутинова инициировала и проводила тайные собрания с соблюдением мер конспирации. "Это были совместные богослужения, религиозно-обучающие занятия с другими участниками". На этих собраниях участниками, последователями ликвидированной религиозной организации, осуществлялись диалоги, "совместное обсуждение учения Свидетелей Иеговы*, пропаганда деятельности этой организации, культа превосходства последователей учения Свидетелей Иеговы* и неполноценности других граждан, не исповедующих данное учение, обсуждение методов проповеднической деятельности, вовлечения граждан в деятельность организации", просматривались материалы с сайта Свидетелей Иеговы*, которые в дальнейшем обсуждались.

По мнению прокурора, исследованные в суде доказательства подтверждают как событие преступления, так и вину подсудимых. Это показания допрошенных в суде свидетелей, исследованные письменные доказательства по делу, в том числе результаты ОРМ, кроме того – видеоматериалы ОРМ, и проведённые по уголовному делу экспертизы, подтвердившие, в частности, принадлежность голосов с записей ОРМ Тутиновой, Халгаевой и Меньковой, уточнила прокурор.

Между подсудимыми, с одной стороны, существовали иерархические отношения, с другой – они демонстрировали сплочённость, позиционируя себя как группу, заявила обвинитель. Все они по месту жительства хранили литературу религиозного содержания, которую они использовали в своей деятельности. В телефоне Тутиновой также были файлы, имеющие отношение к запрещённой организации, в частности, программа "Человек имеет право" с Марьяной Торчешниковой, посвящённая Свидетелям Иеговы*. Эта программа была исследована в суде, сказала прокурор.

"Я считаю, что вина подсудимых в ходе рассмотрения уголовного дела была полностью подтверждена", – заявила она.

"Доводы стороны защиты о реализации подсудимыми своего конституционного права на свободу вероисповедания... я прошу суд считать несостоятельным, поскольку это является избранным способом защиты, чтобы уйти от уголовной ответственности", – отметила прокурор.

Она заявила, что Тутинова не просто осуществляла отправление религиозных культов, а выполняла именно руководящие функции в организации, координировала её деятельность. "Мы не говорим, что орган предварительного следствия запрещает исповедовать, выбирать ту религию, которую сам человек хочет, согласно Конституции, у нас речь об организации продолжения форм и деятельности той организации, которая была запрещена судом и признана экстремистской, использовании материалов, которые также были признаны судом экстремистскими. Это у нас под запретом. Подсудимые не преследуются государством за реализацию своего конституционного права на свободу вероисповедания", – заявила она.

По словам прокурора, подсудимые Менькова и Халгаева вошли в состав участников МРО "Свидетели Иеговы города Элиста"*, их задачей являлось проведение бесед с целью пропаганды деятельности запрещённой организации, вербовка новых участников и участие в проводимых Тутиновой религиозных мероприятиях.

Тутинову она попросила признать виновной в организации сообщества и назначить ей наказание в виде 6 лет лишения свободы, но, в соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 4 года. Менькову признать виновной в участии, назначить наказание в 2 года лишения свободы, но считать его условным с испытательным сроком в 2 года, Халгаевой прокурор запросила 3 года лишения свободы, но считать его условным с испытательным сроком в 2 года.

Адвокат Тутиновой указала на несостыковки обвинения

Адвокат Тутиновой Евгения Смелова заявила, что Тутинова, Халгаева и Менькова оказались на скамье подсудимых за свои религиозные взгляды. "По мнению защиты, причина кроется в неверном толковании, неверном применении федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", в неверном понимании сути решения Верховного суда Республики Калмыкия и Верховного суда Российской Федерации", – сказала она.

Адвокат напомнила, что в ходе судебного разбирательства судья неоднократно призывал не переходить в плоскость правильности или неправильности религиозных взглядов. "Защита признательна за этот заданный вектор в судебном процессе, действительно, необходимо проводить чёткую границу между продолжением деятельности ликвидированной организации и обычной религиозной жизнью мирных граждан. Но то, что происходило на протяжении судебного следствия, по мнению защиты, это как раз попытки перетянуть в эту плоскость, размыть эти границы и представить формы выражения религиозных взглядов как нечто, что является продолжением деятельности ликвидированного юридического лица", – сказала Смелова.

По ее мнению, обвинение формально подходит к определению признаков состава преступления, и сразу видны "существенные ошибки и противоречия". Тутинова никогда не была членом ликвидированной МРО "Свидетели Иеговы города Элиста"*, подчеркнула она.

"Также, если говорить про осведомлённость Тутиновой о том, что был ликвидирован "Управленческий центр Свидетелей Иеговы"* в России и была ликвидирована местная религиозная организация "Свидетели Иеговы города Элиста"*, то это никак не влияло на реализацию её прав. В самом решении суда по МРО говорится о том, что это решение не нарушает право каждого из членов МРО исповедовать избранную религию, осуществлять самостоятельное отправление религиозных культов, не связанное с распространением религиозной литературы экстремистского содержания. После ликвидации МРО у её бывших членов сохранилась полная свобода действий относительно их религиозных прав, исповедания религии, выражения своих религиозных взглядов, это следует из судебного решения, подчеркнула адвокат. А Тутинова и вовсе никогда не имела отношения к этой МРО, сказала Смелова.

Она добавила, что даже когда в Европейском суде по правам человека рассматривалась соответствующая жалоба, то российские власти предоставили свои пояснения относительно этой жалобы и указали, что решение Верховного суда России от 20 апреля 2017 года не даёт оценки учению Свидетелей Иеговы* не содержит ограничений или запрета исповедовать индивидуально указанное учение.

Состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 "Организация деятельности экстремистской организации" может быть только в случае возобновления именно противоправной деятельности ликвидированной организации, а не вообще любой деятельности, подчеркнула защитница.

"Нужно вернуться к решению Верховного суда Республики Калмыкия 2016 года, посмотреть, что это за противоправная деятельность. Это хранение в целях распространения и распространение экстремистских материалов. [...] Защита полагает, что обвинение не предоставило доказательств того, что Кишта Очировна хранила какую-либо экстремистскую литературу в целях массового распространения или что, тем более, она её массово распространяла", – сказала Смелова.

Обвинение допускает "критичную ошибку", опуская вопрос о том, было ли массовое распространение или хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, указала она. "И оно начинает искать некую организованность в обычной жизни мирного человека, в обычной религиозной жизни, обычных религиозных практиках". По мнению обвинения, Тутинова организовала видеоконференцсвязь по изучению учения Свидетелей Иеговы*, организовывала и проводила тайные собрания, совместные богослужения, религиозно-обучающие занятия. "То есть из обвинения получается, что именно эти действия явились противоправными, не распространение экстремистских материалов. Хотя Верховный суд не запрещал изучать учение Свидетелей Иеговы*, равно как и использование видеоконференцсвязи для молитв и бесед о Боге. Вменять подсудимой богослужение в качестве противоправной деятельности это абсолютное нарушение, полное игнорирование Конституции, федерального законодательства", – заявила адвокат.

Кроме того, обвинение не ответило на вопрос, в каких действиях Тутиновой обнаружена угроза безопасности Российской Федерации, конституционному строю. Тутинова не имела и религиозно-экстремистского мотива, о котором говорит обвинение. Понятия "религиозно-экстремистский мотив" нет в законе, и обвинение не привело конкретных действий, которые бы Тутинова осуществляла из мотивов религиозной ненависти, либо таких высказываний, добавила она.

По ее мнению, изученные доказательства подтверждают полное отсутствие мотива религиозной ненависти или вражды у Тутиновой, а также умысла на продолжение деятельности ликвидированной организации. Свидетели, выступавшие в суде, либо не знали Тутинову как человека, либо чётко заявляли, что она никогда не допускала ни в отношении них, ни в отношении других людей или религий высказываний экстремистского характера.

Обвинение пытается создать видимость, что Тутинова имела намерение какую-то организацию, действительно, организовать, что она занимала какую-то должность в структурной иерархии, называет эту должность, "старейшина", но нет доказательств, что этот термин имеет какое-либо отношение к структуре юридического лица. "В своих показаниях подсудимая представила чёткое обоснование что понятие старейшина имеет исключительно религиозный, духовный смысл и никакого отношения к юридическому лицу этот термин не имеет.

"Защита считает, что доказательства по делу не подтверждают ничего из того, в чем обвиняется моя подзащитная, эти доказательства опровергают наличие у неё мотива религиозной ненависти или вражды. [... ] Конституции РФ не запрещала моей подзащитной исповедовать религию Свидетелей Иеговы*, Верховный суд Республики Калмыкия и Верховный суд РФ также не запрещали. Тутинова не организовывала деятельность ликвидированной организации, в её действиях отсутствует мотив религиозной ненависти или вражды", – заключила Смелова, попросив судью вынести оправдательный приговор.

Защитник Меньковой заявил о неправильном толковании следствием ее действий

Суд ликвидировал организацию "Свидетели Иеговы города Элиста"*, но он не запретил и не мог запретить религию Свидетелей Иеговы* и право граждан на её исповедание, которое не зависит от существования юридического лица или его ликвидации, подчеркнул в прениях адвокат Екатерины Меньковой Сергей Алешкин.

Воспользовавшись своими конституционными правами, Менькова исповедовала религию Свидетелей Иеговы*, читала Библию, обсуждала её с другими, молилась Богу, разговаривала с другими людьми о своей вере, и это она делала сама по себе, не состоя ни в какой организации, в том числе МРО "Свидетели Иеговы города Элиста"*, как до её ликвидации, так и после". Менькова не была членом МРО "Свидетели Иеговы"*, сказал адвокат.

"То, чем занималась Менькова, в какой-то части совпадало с целями и задачами МРО "Свидетели Иеговы города Элиста"*, Закрепленными в её уставе, которые судом не были запрещены и к экстремистской деятельности не относятся. Например, совместное исповедание и распространение веры, удовлетворение духовных потребностей, осуществление совместного и личного богослужения. И возможно поэтому то, что она делала органами следствия ошибочно истолковано как продолжение деятельности данной организации", – отметил Алешкин.

Деятельность Меньковой была мирной она не подстрекала к насилию или религиозной ненависти. "Она верит в Бога Иегову и жила в согласии со своими убеждениями, это не преступление", – заявил защитник.

Не было предоставлено доказательств того, что Менькова совершала действия, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещённой организации. Обвинение представило 87 письменных доказательств, которые, согласно обвинительному заключению, будто бы подтверждают вину каждой из подсудимых, из них 58 доказательств к Меньковой отношения не имеют, она в них вообще не упоминается. "Если они (подсудимые) вместе привлекаются по уголовному делу, это не означает что доказательства у них должны быть общие", ­ сказал Алешкин.

19 доказательств представлены в виде решений судов выписок из Конституции РФ, федеральных законов, отметил адвокат. "И лишь 10 доказательств относятся к подсудимой Меньковой, но они не подтверждают её вину. Стороной обвинения не представлены доказательства что подсудимые совершали действия, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещённой организации. Проведение верующими людьми совместного богослужения той же религиозной принадлежности, что и ликвидированное МРО, ошибочно принято, как возрождение деятельности данной организации. Менькова должна быть оправдана из-за отсутствия в её действиях состава преступления", – заключил он.

Далее в прениях выступил адвокат Цаган Халгаевой Доржи Нусхинов.

Цаган Халгаева не признала свою вину и считает, что в её действиях состав преступления отсутствует. "Она заявляла, что не являлась частью какого-либо террористического сообщества, а просто верила в Бога Иегову. Я поддерживаю ее позицию и также считаю, что инкриминируемое ей деяние состава преступления не образует", – сказал он.

Подсудимые отказались от участия в прениях

Все три подсудимых отказались от выступления в прениях. После окончания прений они выступили с последним словом. Каждая из них в первую очередь поблагодарила судью за организованное ведение процесса и корректное отношение, а также всех остальных сотрудников суда, представительницу прокуратуры и всех, кто приезжал на суды, чтобы их поддержать.

"Я рада, что никто из свидетелей по этому делу не считал, что я могла кому-то причинить вред или к кому-то плохо относиться, или говорить нехорошо о других религиях или нациях", – сказала в своём последнем слове Кишта Тутинова.

"То, что я читаю Библию и обсуждаю её с другими людьми, наоборот, помогло мне избавиться от плохого отношения к другим людям или их взглядам", – отметила она.

Тутинова также добавила, что из общедоступных источников об учении о Свидетелях Иеговы* всем стало очевидно, что она не "старейшина", а также "это стало понятно из показаний свидетелей". "Я также не являюсь и никогда не являлась лидером какой-либо организации", – сказала она. Тутинова выразила надежду на оправдательный приговор.

"За всё время судебного процесса я убедилась, что каждый из вас понимает, что мы никакие не экстремисты и не преступники", – сказала в своём последнем слове Екатерина Менькова.

"Я имею чистую совесть – перед людьми, перед государством и перед Богом", – добавила она.

Обвинение в отношении себя Менькова сравнила с ситуацией, как если в городе была одна кофейня, и её владельцев признали бы виновными в нарушении закона и закрыли это заведение.

"И вот человека, который просто любит кофе, но даже никогда в жизни не был в этом кафе, обвинили бы в том, что он продолжил деятельность этой кофейни, поскольку есть факт, что он делал некоторые действия, похожие на некоторые действия владельцев закрытой кофейни. А именно – варил себе кофе и угощал друзей", – сказала она.

Менькова подчеркнула, что её вера не имеет ничего общего с организацией "Свидетели Иеговы города Элиста"*. "Мои действия основаны на Библии, а не на уставе какой-то организации", – подчеркнула подсудимая. Она также попросила судью оправдать её.

"Статья, по которой меня обвиняют, связана с экстремизмом. За то время, что я изучаю Библию, а это уже 20 лет, я научилась не только соблюдать заповедь "Люби ближнего, как самого себя", но стараюсь, как написано в Библии... "никому не воздавать злом за зло", и: "Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром". Мне чужд экстремизм в любых его проявлениях, а это значит, что я не только никогда не занималась экстремистской деятельностью, у меня даже и в мыслях никогда не было мотива вражды либо ненависти", – сказала в последнем слове Цаган Халгаева.

Она напомнила, что право читать Библию, делиться с другими тем, что узнаешь из Библии, гарантировано Конституцией РФ. Халгаева отметила, что в случае любого приговора её отношение к присутствующим в зале и в целом людям не изменится, так как она живёт с любовью к Богу, она попросила вынести в отношении неё справедливый приговор.

Оглашение приговора запланировано на 11 июня.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.