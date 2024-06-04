Свидетель Иеговы* из Ахтубинска пожаловался на пытки в заключении

04 июня 2024, 14:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывающий наказание за экстремизм Свидетель Иеговы* из Ахтубинска Ринат Кирамов пожаловался, что сокамерники пытали его несколько дней, требуя оговорить других верующих.

Как информировал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что кассационный суд в Краснодаре оставил в силе приговор Астраханского областного суда, приговорившего Свидетеля Иеговы* из Ахтубинска Рината Кирамова к семи годам заключения, признав его виновным в экстремизме.

Рината Кирамова несколько заключенных пытали в лечебно-исправительном учреждении №3 Тульской области, требуя от него, чтобы он оговорил других верующих, заявил его адвокат.

Он уточнил, что инцидент произошел 20 апреля. Заключенные потребовали, чтобы Кирамов назвал фамилии проживающих в Ахтубинске Свидетелей Иеговы*. После того как он отказался, его избивали несколько дней, а также пытали водой и электрошокером. С 20 по 24 апреля Кирамова кормили один раз в день и лишали сна, сообщило сегодня "ОВД Инфо"**.

"В течение всего времени нахождения в ЛИУ <...> не позволяли чистить зубы, бриться, сходить в баню и даже сидеть", – привело издание цитату из протокола опроса Кирамова.

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения провели проверку, во время которой обнаружили на теле Кирамова следы от побоев. Материалы переданы в полицию, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.