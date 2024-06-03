Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по благосостоянию семей

03 июня 2024, 01:36

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Кабардино-Балкария заняла последнее место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей. Аутсайдерами рейтинга также стали Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", по итогам 2022 года последнее место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей заняла Кабардино-Балкария. В хвосте рейтинга также Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Дагестан.

Очередной рейтинг регионов России по благосостоянию семей опубликовало сегодня, 3 июня, РИА "Новости". В нем речь идет о данных за 2023 год. Подсчитывался остаток денег в семье с двумя работающими людьми и двумя или одним ребенком после минимальных расходов при средней зарплате в регионе.

Среди регионов юга России больше всего денег в семье после оплаты всех минимальных расходов останется у жителей Волгоградской области (35 442 рубля). Регион занял 49-е место. Слегка отстал от него Краснодарский край (51-е место), где среднестатистической семье удастся запасти 35 009 рублей.

Астраханская область расположилась на 55-м месте (33 066 рублей), Ростовская область - на 58-м месте (30 244 рубля), Адыгея - на 63-м месте (28 146 рублей), Ставропольский край - на 70-м месте (24 985 рублей), Северная Осетия - на 77-м месте (16 011 рублей).

Последние места рейтинга, как и годом ранее, заняли республики юга России. На 80-м месте - Карачаево-Черкесия (10 951 рубль), на 81-м месте - Калмыкия (10 714 рублей), на 82-м месте - Дагестан (10 077 рублей), на 83 месте - Чечня (4 786 рублей), на 84 месте - Ингушетия (2 662). Последнее, 85 место заняла Кабардино-Балкария, где, согласно данным экспертов, у среднестатистической семьи вообще не останется денег по итогам месяца. Более того, она останется должна 1732 рубля.

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