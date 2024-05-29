Группа бойцов отправилась на Украину. Грозный, 29 мая 2024 г. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/svo/161294/

29 мая 2024, 16:46

Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отряд добровольцев вылетел из аэропорта Грозного в зону боевых действий на Украине, отчитался сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке бойцов в зону военной операции на Украине. 23 мая Кадыров рассказал президенту России, что более 43,5 тысячи бойцов, включая свыше 18 тысяч добровольцев, отправлены из Чечни в зону боевых действий.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Из Международного аэропорта Грозный  отправился очередной борт с добровольцами, прошедшими курс подготовки в Российском университете спецназа, сообщил сегодня глава Чечни. "В их рядах не только жители Чеченской Республики, но и те, кто приехал к нам из других регионов России для отправки в зону СВО", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, доброовольцы присоединятся к спецназу "Ахмат".

Кадыров добавил, что в аэропорту отправляющихся в зону военной операции проводили премьер-министр Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов и начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кадыров рапортовал об отправке очередной группы бойцов на Украину", "Глава Чечни похвалился стрельбой сына перед президентом Гвинеи-Бисау", "Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 мая 2024, 16:08

29 мая 2024, 15:26

  • Четыре военных из Астраханской области убиты на Украине

    Максим Кицина, Рафаэль Нурмухамедов, Замир Синалиев и Александр Выгуляр убиты в зоне боевых действий, сообщил глава Приволжского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 322 бойцов из Астраханской области.

29 мая 2024, 14:35

29 мая 2024, 13:48

29 мая 2024, 13:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи