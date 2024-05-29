Сочинцы обвинили правление садового товарищества в хищении коммунальных платежей

29 мая 2024, 04:10

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Поставщик электроэнергии потребовал взыскать более 13 миллионов рублей долга за поставленные услуги у садового товарищества "Фронтовик", члены которого уверяют, что исправно передавали деньги за свет председателю Владимиру Сырову.

Сообщение от жителей СНТ "Фронтовик" о проблемах в ведении финансово-хозяйственной деятельности председателя и правления товарищества поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 20 мая. "Неоднократные обращения членов и собственников недвижимости товарищества в администрацию, фискальные органы, в прокуратуру, отдел полиции, к судебным приставам-исполнителям оставлены без должного внимания. При этом ресурсными организациями через суд взыскиваются с товарищества огромные денежные суммы откуда-то возникшей задолженности", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

28 мая Арбитражный суд Краснодарского края признал членов СНТ «Фронтовик», расположенного в урочище Нижний Юрт, третьими лицами по иску "ТНС энерго Кубань" к юрлицу «Фронтовик» о взыскании задолженности на сумму более 13 миллионов рублей неоплаченных услуг за потребленную электроэнергию.

Члены общества узнали о судебном процессе случайно. Они потребовали от истца предоставить им копию иска и истребовать доказательства по делу в виде расчетов между председателем общества и ТСН. Сам председатель на суд не явился и где он находится, никто не знает. Суд ходатайства третьих лиц удовлетворил и предоставил срок истцу представить копию иска и доказательства до 15 июля.

Члены СНТ Эдуард Маргиев, Юрий Шкарубский, Эдуард Воробьев, Вадим Киреев, Олеся Кривобокова, Ольга Григорьева, Ирина Енина, Ирина Шаповалова, Антон Кивилев рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что уже пятый год борются с различными проблемами в деятельности товарищества, которые начались после того, как его главой был Владимир Сыров.

По словам членов товарищества, Сыров возглавляет не только "Фронтовик", но и расположенное поблизости товарищество "Кедр". Членам СНТ стало известно, что к "Кедру" в арбитражных судах имеются претензии на более чем 14 миллионов рублей. Эта информация взволновала членов "Фронтовика", которые до января текущего года и не знали, что задолжали коммунальщикам огромные деньги, несмотря на то, что исправно платили за оказываемые услуги в течении всех пяти лет, пока товарищество возглавлял Сыров.

Члены СНТ отметили, что ежемесячно оплачивали за потребляемые услуги, за это им Сыров выдавал заверенные печатью товарищества квитанции, где были указаны даты, суммы, количество потребленных услуг и ФИО плательщиков. От поставщиков претензии в их адрес не поступали, в суд их не вызывали.

В январе члены товарищества узнали, что в отношении СНТ возбуждены дела о взыскании долгов на сумму более 13 миллионов рублей со стороны "ТНС энерго Кубань". Ранее тот же суд вынес в отношении товарищества решение о выплате долгов МУП Водоканал на сумму почти 400 тысяч рублей. Активисты от товарищества обратились к Сырову, но тот, по их словам, пояснить, что случилось, отказался и не предоставил им отчетность о выплатах за коммунальные услуги. Тогда члены товарищества стали писать в различные структуры просьбы выяснить, что произошло, однако пока результатов этих обращение нет.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось связаться с руководством СНТ. На месте оказалась лишь кассир Оксана Корьян, которая сообщила, что долг в размере 13 миллионов накопился при предыдущем кассире. На вопрос корреспондента, зачем же она приняла от предыдущего кассира долги в 13 миллионов рублей, Корьян не ответила.

Ситуация зашла в тупик из-за полного бездействия правоохранителей и вседозволенности председателя СНТ.

По мнению Вадима Киреева, «ситуация зашла в тупик из-за полного бездействия правоохранителей и вседозволенности председателя СНТ».

Эдуард Маргиев заявил, что ни Сыров, ни кассир-бухгалтер, ни ревизор не выходят на связь с членами товарищества после того, как те обратились в правоохранительные органы.

«Отказы в возбуждении уголовного дела в отношении виновных в хищении денежных средств членов товарищества отменяются прокурорами уже в третий раз», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Енин, к которому обратились члены товарищества за юридической помощью.

По его словам, «последняя отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой пришла по почте 28 мая». Адвокат предоставил корреспонденту ответ заместителя прокурора Хостинского района г. Сочи Костенко А.В., из которого следует, что материал проверки по заявлению членов СНТ ВОВ "Фронтовик" по факту противоправных действий со стороны председателя СНТ, бухгалтера-кассира и ревизора был зарегистрирован в ОП (Хостинский район) УВД по г. Сочи 1 февраля 2024 года. По данному факту была проведена проверка, по итогам которой было принято дознавателем решение отказать в возбуждении уголовного дела. "Изучением материалов проверки установлено, что принятые решения об отказе в возбуждении уголовного дела являются незаконными, противоречат требованиям части 4 статьи 7 УПК РФ, ввиду этого отменены прокуратурой района материалы направлены в ОП (Хостинский район) УВД по г. Сочи для проведения дополнительной проверки и принятия законного решения", - говорится в ответ, где также говорится, что "внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, которое удовлетворено".

Участковый А. Кошелев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что с января занимался проверкой заявления о хищении 13 миллионов и подделкой документации председателем СНТ. "Но в настоящее время материала у меня нет, он передан после отмены моего постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в следствие. Кто им занимается сейчас, не знаю. У меня остался только материал по 327 УК РФ», -сказал он, не пояснив, почему он не увидел состава преступления в деле.

Тем временем председатель, по словам членов СНТ, выставил свой дом и участков в товариществе на продажу. Местным жителями, однако, удалось добиться ареста его имущества и запрета на совершение с ним каких-либо сделок, пока не будет решен вопрос с 13 миллионами долга.

Адвокат Александр Енин также рассказал, что писал запрос в "ТНС энерго Кубань" по поводу долга, откуда ему пришел ответ от заместителя директора А. Буракова.

«До 5 апреля 2022 года учет потребляемой электроэнергии осуществлялся посредством прибора учета [...]. Ввиду того, что через автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии показания прибора учета не поступали, так как прибор учета в систему не интегрирован, принимались показания, переданные потребителем. Председателем СНТ инвалидов ВОВ «Фронтовик» передавались показания, объем по данным показаниям составлял за период с июня 2020 года по февраль 2022 года от 23760 кВтч/ч до 58 920 кВтч/ч. [Затем прибор учета был] признан годным в качестве расчетного, работающим в классе точности. С данным заключением председатель СНТ инвалидов ВОВ «Фронтовик» Сыров В.В. согласился, о чем свидетельствует его подпись. В рамках проведения проверки потребителей с отсутствием контрольного съема показаний прибора учета электроэнергии более шести месяцев 30 марта 2022 года сетевой организацией ПАО «Россети Кубань» был осуществлен осмотр расчетного прибора учета [...] в присутствии председателя СНТ Сырова В.В. и зафиксированы показания. В результате контрольного съема показаний выявлена недоплата [...] на сумму 13 519 074,24 рублей", - говорится в ответе.

По данным руководство "ТНС энерго Кубань", в ПАО "Россети Кубань" поступило "обращение от председателя СНТ инвалидов ВОВ «Фронтовик» Сырова В.В. о проведении проверки прибора учета электроэнергии". 5 апреля специалисты установили, что прибор учета исправен и работает в классе точности. "Однако по настоятельной просьбе председателя был осуществлен демонтаж прибора учета [...] с целью проведения проверки его работоспособности в лаборатории [...]. Заключением лаборатории о проведении входного контроля [...], проведенного в присутствии председателя [...] в адрес потребителя направлена претензия [...] об оплате задолженности в размере 13 519 074, 24 рубля. В настоящее время в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается дело № А32-44963/2023 по исковому заявлению ПАО «ТНС энерго Кубань» к СНТ ВОВ «Фронтовик» о взыскании суммы задолженности в указанном размере", - резюмирует Бураков.

По словам адвоката Александра Енина, подобные ситуации встречаются и в других СНТ. "Как правило там, где беспорядки и мошенничество, папки с документами скрываются, на вопросы членов общества СНТ председатель и бухгалтера не отвечают. Единственное, чем они занимаются, так это сбором средств на ЖКХ и общие нужны с членов СНТ, но куда они их расходуют - неизвестно. Правоохранители и поставщики коммунальных услуг на призывы садоводов разобраться в ситуации остаются безучастными», - заключил адвокат. По его словам, заседание арбитражного суда по данному вопросу назначено на 15 июля.

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