Абдурахманов отказался от своих показаний

29 мая 2024, 01:13

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Обвиняемый в поджоге военкомата Богдан Абдурахманов заявил в суде, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам обвиняемого, ему было все равно, что напишет следователь, но когда появилось обвинение в теракте, он пересмотрел отношение, сообщил адвокат Бориса Гончаренко Феликс Вертегель.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 19 марта Борис Гончаренко признался, что изготовил зажигательную смесь для второго обвиняемого Богдана Абдурахманова. 19 апреля Абдурахманов подтвердил показания Гончаренко, заявив, что готов был осуществить замысел в одиночку.

Пожар в здании военкомата в Горячем Ключе произошел 6 октября 2022 года, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. В поджоге обвинены Борис Гончаренко и Богдан Абдурахманов, дело расследуется по статье о теракте (часть 2 статьи 205 УК РФ). Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление вместе с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

Основной сенсацией прошедшего 28 мая в Южном военном окружном суде очередного заседания по делу Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова стал допрос Абдурахманова, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Б. Гончаренко Феликс Вертегель.

"Во время допроса он сообщил, что не давал тех показаний, которые озвучивались в суде, их написал следователь, а он лишь подписал их. Он отметил, что тогда ему было все равно, что напишет следователь, поскольку там выходила статья 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), но когда появилась статья 205 УК РФ (террористический акт) он понял, что все пошло не так. И тогда суд назначил проверку сообщения", - отметил адвокат.

Вертегель также прокомментировал слова Абдурахманова, когда тот взял на себя идею поджога военкомата. "Это заявление очень важно и меняет суть процесса. Это означает, что никакой группы, как доказывает следствие, не было. Даже если статья 205 останется, это будет уже не часть 2 (террористический акт, совершенный группой), а часть 1 у Абдурахманова, а у Гончаренко будет только обвинение в пособничестве", - заметил он.

Адвокат также рассказал, что на суде, помимо подсудимых, судей, адвокатов и сотрудников прокуратуры, никто не присутствовал.

Мать Бориса Ольга Гончаренко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 7 мая у нее было свидание с сыном. "Удалось хорошо поговорить и отдать праздничную передачу с куличами и т.п. Настроение Борис старается сохранять бодрое, на свидании и в письмах всегда меня поддерживает", - отметила она.

Гончаренко рассказала, что ее письма сыну доходят через "Зонателеком" после цензуры "то за три дня, то за две недели - неровно. Посылки тоже доходят. Недавно получила письмо, где подтвердил, что пришли две последние довольно быстро".

Она также отметила, что прямого давления на сына в заключении нет. "У них хорошие отношения в камере, и это, конечно, помогает не унывать. Они там устроили соревнования по шахматам, с улыбкой говорит, что в трудной борьбе занял среди равных себе игроков первое место. Играют в нарды, домино и т.п. Он говорит: "Но всё это очень уже надоело, без дела трудно". Он много читает, все обмениваются книгами", - подчеркнула мать Бориса.

По ее словам, основная беда - плохие условия содержания: подвал, скученность, нет солнца, воздуха, движения. Много курят, некоторые думают, что это народное средство от туберкулёза. Есть больные. Доктор приходит и уходит, особо помощи нет. У Бориса обострение бронхита и боли в ноге, а от обездвиженности и общих условий в ноге нарушается чувствительность. Он просил мази, они пришли в моей посылке, но их не разрешили, в том числе одну из-за стеклянной тары. И простые сиропы от кашля, которые разрешались в Краснодаре при условии, что в пластиковом флаконе - здесь нельзя передавать", - отметила она.

Следующее заседание по делу Гончаренко и Абдурахманова состоится 24 июня.

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