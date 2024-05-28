Правозащитники сообщили о голодовке осужденного уроженца Чечни

28 мая 2024, 23:21

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Уроженец Чечни Беслан Гадаев объявил голодовку после этапирования в карельскую колонию в связи с давлением сотрудников учреждения, сообщили правозащитники. По их данным, Гадаева постоянно держат в ШИЗО, а с родственниками он не виделся с момента задержания в 2006 году.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Беслан Гадаев, объявленный в федеральный розыск по обвинению в совершении тяжких преступлений в Грозненском районе республики, был выдан властями Украины в 2006 году. Он был приговорен к 19 годам лишения свободы, затем срок был увеличен до 21 года. Гадаев заявлял, что признания были выбиты под пытками, об этом писала в своей последней (неоконченной) статье Анна Политковская. Гадаев заявлял об угрозах и давлении в колонии во Владимирской области.

Беслан Гадаев, заключенный исправительной колонии №9 УФСИН по республике Карелия, сообщил правозащитникам о систематических притеснениях со стороны сотрудников исправительного учреждения. Гадаева непрерывно держат в ШИЗО, не дают пользоваться своей посудой, сотрудники ИК провоцируют заключенного, сообщил 27 мая Комитет "Гражданское содействие"*.

По данным правозащитников, Гадаев прибыл в карельскую колонию 3 мая 2024 года и тогда же был помещен в ШИЗО. 16 мая ему добавили еще 14 суток наказания без возвращения в обычную камеру и без проведения дисциплинарной комиссии в нарушение закона, говорится в публикации на сайте организации.

По словам Гадаева, голодовку он объявил 3 мая. Адвокат по соглашению после встречи с Гадаевым в колонии сообщил, что, как рассказал осужденный, во время голодовки колонию посетил прокурор, но не отреагировал на его жалобы.

Гадаев заявил, что опасается за свою жизнь. Ранее представитель руководства колонии во Владимирской области, откуда Гадаев был доставлен в колонию в Карелии, угрожал ему, сказав, что этапирование в Карелию для него – "билет в один конец".

Адвокат готовит официальные запросы во ФСИН, УФСИН по Карелии и прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, отмечается в публикации.

Правозащитники указали, что регулярное этапирование из одной колонии в другую - нарушение условий содержания. "Возмутительно, когда человека регулярно этапируют из одной колонии в другую. Каждый раз, когда заключенного переводят из одной колонии в другую, он должен пройти адаптацию, что очень трудно. Осужденный находится месяцами на этапе, где по сути его возят по всей стране. Также на этапе возникают проблемы с питанием, так как нет специального питания для заключенных-мусульман, и зачастую они все время этапа практически перевозятся впроголодь", - отмечается в публикации.

Кроме этого его отправили в Карелию, несмотря на неоднократные просьбы родных перевести Гадаева ближе к дому. "Мать Гадаева, которая долгое время не могла встретиться с сыном из-за болезни и отсутствия средств на поездку, умерла в 2023 году, так и не увидев его", - указали правозащитники.

Они отметили, что права Гадаева нарушались и в других колониях. Так после приговора он был отправлен в ИК-22 Приморского края на строгий режим. По прибытии он провел один день в карантине, после чего был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток без объяснения причин. По окончании срока в ШИЗО, его отправили в помещение камерного типа (ПКТ) на 6 месяцев также без объяснения причин и без возвращения в колонию. "Этот цикл наказаний повторялся: после шести месяцев в ПКТ Гадаева снова отправляли на 15 суток в ШИЗО, затем еще на шесть месяцев в ПКТ, без перерывов между наказаниями. По окончании одного из таких циклов его этапировали в Чечню для привлечения к уголовной ответственности по новому делу. Суд добавил к его сроку еще два года", - говорится в публикации.

После этого, осенью 2010 года, его снова отправили в Приморский край, но уже в ИК-27. "По прибытии он провел неделю в карантине, затем три дня в строгих условиях содержания (СУС), 15 суток в ШИЗО, после чего снова 6 месяцев в ПКТ. По завершении этого срока его отправили на год в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) ИК-6 в Спасск-Дальний, режим – особый. Оставалось восемь месяцев от этого срока, когда 13 января 2012 года его судили снова и отправили на три года в крытый режим, или тюремный. Обжалование приговора не увенчалось успехом", - заявили правозащитники.

Они отметили, что Гадаев подвергался этим наказаниям по национальному признаку, а также подвергался пыткам. "С момента задержания и до сегодняшнего дня Гадаев ни разу не встречался с родными", - указано в публикации.

Как указано в Кассационном определении Верховного суда России, Гадаев был признан виновным в участии в вооруженной группе и нападениях в ее составе, разбое, умышленном причинении смерти другому человеку,угоне автомобиля и незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия. По версии следствия и суда, эти преступления совершены в период с марта 2000 года по февраль 2002 года.

Гадаев указывал, что следствие проведено неполно и односторонне, с нарушением уголовно-процессуального закона, а на предварительном следствии вынужденно оговорил себя в результате незаконных методов ведения следствия. Кроме того, Гадаев отмечал, что показания осужденного, которые легли в основу приговора, не подтверждаются другими доказательствами, следует из определения от 28 марта 2007 года, опубликованном на сайте Верховного суда России.

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