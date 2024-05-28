Оппозиционеры в Азербайджане призвали бороться за ценности Первой республики

28 мая 2024, 19:00

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В день республики азербайджанская оппозиция провела шествия, участники акций призвали изменить политическую и экономическую ситуацию в стране. Лидеры оппозиционных партий заявили о необходимости бороться за идеалы Азербайджанской народной республики, в частности, свободу и равенство.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане 28 мая отмечается День республики. Это официальный государственный праздник и нерабочий день.Президент Ильхам Алиев провел помилование заключенных в честь праздника, при этом не был помилован ни один политзаключенный.



28 мая в Азербайджане отмечается 106-летие провозглашения первой на мусульманском Востоке Азербайджанской Народной Республики, День Республики. В 2024 году праздник впервые отмечается на всей территории страны.

В полдень ведущие оппозиционные политические силы Азербайджана поочередно провели два шествия и митинги у единственной в стране скульптуры-памятника Мамеду Эмину Расулзаде в апшеронском поселке Новханы. Партия "Мусават" и политический блок "Национальный Совет", пройдя около 200 метров от главной дороги в Новханы до памятника, скандировали лозунги "Азадлыг", "Расулзаде", "Мусават". Участники акции несли в руках флаги Азербайджана, партии Народного фронта, партии "Мусават", портреты бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея и одного из оcнователей Азербайджанской народной республики Мамеда Эмина Расулзаде, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В шествии обоих политических сил принимали участие молодежь, дети и женщины. Участники активно выражали несогласие с действия власти, в разных частях колонн скандировали лозунги, исполняли политические речитативы.

;Выступивший председатель "Мусават" Иса Гамбар заявил о продолжении борьбы за идеалы Первой Республики - свобода, равенство, права человека, демократия, европейские ценности, сближение с Турцией."В тюрьмах томятся сотни политических заключенных. "Мусават" продолжит борьбу за равенство, демократию, развитие в Азербайджане несмотря на все то, что говорят про партию недруги", - заявил Гамбар.

По словам председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, накануне митинга полиция приняла провела превентивные акции против активистов ПНФА, чтобы помешать им участвовать в акции. Но действия полиции не помешали "фронтовикам" собраться у памятника Расулзаде для выражения своего несогласия с внутренней политикой азербайджанской власти.

"Мы не объявляли о митинге, не провели в сетях пропагандистскую кампанию, но народ, узнав о планируемой акции, сам собрался и приехал в Новханы, чтобы выразить позицию у памятника М.Э.Расулзаде", - сказал он.

Полиция не препятствовала участникам акций, наблюдая за происходящим.

Опрошенные "Кавказским Узлом" участники акции объяснили мотивы своего участия в акциях. Член "Мусават" Ровшан Асланлы назвал 28 мая единственным днем в стране, который его радует, так как уже 30 лет в Азербайджане он наблюдает незаконные аресты одних, отъезд из страны за куском хлеба других, усталость и отчаянье третьих. "Только 28 мая мы делимся в социальных сетях оптимистическими постами. Я на митинге для того, чтобы оказаться среди единомышленников, вобрать от них энергию для следующего трудного года", - сказал Асланлы.

Активист ПНФА Зохраб Алиев: считает, что в нынешних условиях "власть довела народ до того, что он как будто не рад обретению независимости". "Люди не радуются 28 мая, как будто это один из обычных воскресных дней. Думаю, что создавшие 106 лет назад, в тяжелейших условиях первую Республику, руководившие АНР 23 месяца основатели не обрадовались бы, увидев сегодня азербайджанский народ. Своим присутствием на митинге я выражаю несогласие с происходящим и призываю других очнуться и присоединиться к нам, в борьбе за лучший Азербайджан", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участник акции Фирангиз Асадзаде из Гянджи свое участие в митинге объяснила желанием видеть Азербайджан таким, в котором граждане не уезжают на чужбину, чтобы там в тяжелой работе зарабатывать семье на пропитание. "Хочу, чтобы не было необходимости молодым начинать жизнь с нуля вдали от Родины. Каждый азербайджанец должен иметь возможность найти в стране работу по своей профессии и получать зарплату достойную его труда", - отметила Асадзаде.

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