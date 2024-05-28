За неделю с 20 по 26 мая жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

28 мая 2024, 02:05

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За неделю с 20 по 26 мая 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Кантемиру Нафедзову, признав его виновным в подготовке теракта в Нальчике. Согласно версии обвинения, Нафедзов с 7 июля по 24 августа 2023 года участвовал в деятельности запрещенной террористической организации, разделяя ее идеологию.

Как установил суд, молодой человек тогда же решил совершить теракт в Нальчике. Для этого он наблюдал за административными зданиями и городским железнодорожным вокзалом, снимая фото и видео возле этих объектов. Подготовку к теракту Нафедзов вел «под руководством иного участника террористической организации», говорится в публикации официального Telegram-канала суда от 22 мая.

Из приговора жителю Кабардино-Балкарии также следует, что 8 августа 2023 года он записал на мобильный телефон присягу на верность лидеру террористической организации и отправил ее кому-то в интернете. Суд признал Кантемира Нафедзова виновным, приговорив его к 15 годам строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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