Ремонт на центральных улицах в День города возмутил сочинцев

25 мая 2024, 19:31

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Рабочие меняют тротуарную плитку на центральных улицах Сочи на фоне праздничных мероприятий в День города, это создало неудобства прохожим, заявили опрошенные "Кавказским узлом" горожане.

Сегодня и завтра в Сочи отмечается День города, и мэрия "приготовила свыше 90 различных мероприятий", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации города. "День города, который будут праздновать не только сегодня, но и завтра, 26 мая, проходит при повышенном внимании силовых структур", - сообщил он.

В частности, по его данным, на площади перед зданием мэрии проходит "одно из главных мероприятий", куда пропускают через рамки металлоискателей, а на входе выставлены патрули казаков, полицейских и Росгвардии.

"Дата отражает историческое событие, определившее будущее города, – 26 мая 1925 года, когда Сочи получил статус курорта общегосударственного значения", - пояснил представитель властей.

В 2014 году в Сочи начал отмечаться День города, назначенный властями на 21 ноября. Праздник приходится на Михайлов день, поскольку Архангела Михаила христиане считают покровителем города-курорта. В ноябре 2016 года в дни празднования Дня города большинство опрошенных горожан рассказали, что относительно новый праздник вызывает у них недоумение по поводу того, в честь какой даты он назначен.

В этом году в сквере на улице Навагинской свои работы представили сочинские мастера декоративно-прикладного искусства, отметил представитель мэрии. "В течение дня посетители выставки-ярмарки могут принять участие в голосовании за лучший авторский сувенир. Сама выставка будет работать до 28 мая", - сказал он.

Жительница Сочи Светлана, которая занимается плетением курортных шапочек из соломы, сообщила, что администрация привлекла рукодельниц в качестве участников празднования и разрешила в этот день бесплатно выставить свои товары, в то время как в другие дни они вынуждены платить за места.

Площадь огорожена забором, что напоминает концлагерь

Официальные праздничные мероприятия не вызвали заметного интереса прохожих, поделилась наблюдениями жительница города Елена. "Народ не пытался пройти на площадь Флага, где была выставлена охрана, а пассировал мимо ограждений и металлоискателей. Главная площадь города, где расположена администрация чиновников, заставлена палатками с какими-то мероприятиями. На самой большой написано «День города». А сама площадь огорожена забором, что напоминает концлагерь. Чтобы попасть за этот забор к палаткам, надо пройти пункты металлоискателей, где людей обыскивают и просматривают сумки. Таких пунктов два - слева и справа администрации, со стороны Навагинской, но желающих пройти через металлоискатель мало, равно как мало вообще людей на площади. Люди гуляют в открытых пространствах, а не в вольерах", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые горожане высказали возмущение тем, что в начале курортного сезона администрация занялась перекладкой тротуарной плитки на главных улицах города. "На площади у ЦУМа, перед железнодорожным вокзалом Сочи, расковыряли всё. И не то что какой-то кусочек, а вообще всё. Люди прыгают через препятствия, какой это отдых?" – поделилась жительница Сочи Татьяна.

Идет перекладка отличной новой плитки на какую-то не первой свежести

По ее словам, в канун Дня победы была начата перекладка плитки "в отличном состоянии" на главном сочинском мемориале в Завокзальном микрорайоне, и работы не были завершены ко Дню победы. "Народ спотыкался и возмущался. И теперь он [мэр Сочи] затеял очередную акцию на день города и начало курортного сезона - идет перекладка отличной новой плитки на какую-то не первой свежести", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Сочи Владимир считает траты городских чиновников на "различные праздники и постоянную перекладку плитки" нецелесообразными. "Лучше бы эти деньги тратились на детей и инвалидов, малоимущих", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Молодой человек добавил, что не считает День города праздником, потому что «праздновать нечего».

Заместитель главы города Олег Бурлев ранее, 4 марта, сообщил в ответ на запрос корреспондента "Кавказского узла", что "в рамках подготовки ко Дню Победы администрацией города Сочи начаты работы по благоустройству воинского мемориала в Завокзальном микрорайоне".

"Проект включает в себя работы по обновлению покрытия лестничного марша, в том числе покрытия на верхней площадке мемориального комплекса у «Вечного Огня» и на «Аллее маршалов», обновление освещения, а также проведение ландшафтных работ на прилегающей к мемориалу территории. Также в рамках благоустройства на территории мемориала будет создана информационная стела, содержащая информацию об истории мемориального комплекса", - говорится в ответе чиновника.

Представитель пресс-службы мэрии на вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, почему на день города начались работы по перекладке плитки на главной улице города, ответил: «Не знаю, пишите запрос».

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