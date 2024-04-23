Нальчане добились переселения из аварийных общежитий

23 апреля 2024, 10:54

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Власти вручили ключи от новых квартир 80 семьям нальчан, которые добивались расселения из аварийных общежитий. В ближайшие два года новым жильем будет обеспечена тысяча семей, пообещал премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков. Сами жильцы общежитий отметили, что добивались нового жилья длительное время.

Как сообщал "Кавказский узел", большинство общежитий Нальчика, в которых живут малоимущие и многодетные семьи, длительное время не ремонтировались. Места общего пользования пришли в несоответствие санитарным нормам – осыпалась штукатурка, образовалась плесень. Жильцы общежитий неоднократно обращались к властям с требованиями улучшить жилищные условия. Однако проблема длительное время не решалась.

Жильцы нальчикских общежитий неоднократно проводили акции, пытаясь привлечь внимание властей к их жилищной проблеме. 28 августа 2023 года 15 жителей четырех общежитий провели акцию около Дома правительства в Нальчике и потребовали расселения, сообщил 28 августа 2023 года автор блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" в своей заметке "Невыносимая тягость бытия. Как скоро жители нальчикских общежитий увидят свет в конце тоннеля?".

22 апреля состоялся первый этап расселения жильцов аварийных общежитий в Нальчике. Квартиры переселенцам предоставили в жилом комплексе "Долина Кавказа" в микрорайоне "Дубки". Вручение ключей проходило в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовал премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков, мэр Нальчика Таймураз Ахохов, а также другие официальные лица, передал корреспондент "Кавказского узла".

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья переселяются жители домов, которые были признаны аварийными с 2017 по 2022 год, пояснил Алий Мусуков.

"В течение этого и следующего года новое жилье получит тысяча семей. Из них в Нальчике около 700 семей. Сегодня из этого количества квартиры получают первые 80 семей. Всего в этом году новое жилье получат 350 семей, еще столько же в следующем году. Таким образом будет решена проблема переселения граждан, чьи дома были признаны ветхими и аварийными с 2017 по 2022 годы. С 2026 года последует новый этап программы переселения", – сказал премьер-министр республики.

Переселение жильцов аварийных домов производится в рамках муниципальной программы. Ни в одном субъекте подобной программы нет. Так из 80 квартир 27 были построены в рамках муниципальной программы, а 53 – в рамках республиканской. Расселение продолжится, сказал мэр Нальчика Таймураз Ахохов.

В конце 2022 года администрация Нальчика на официальный запрос "Кавказского узла" пояснила, что в городе аварийными признаны 17 многоквартирных домов коммунального типа, в которых на тот момент проживало 1833 человека (662 семьи). Чтобы обеспечить этих людей новым жильем, потребуется более 37,5 тысяч квадратных метров жилплощади, пояснили власти города.

Фатима Созаева рассказала, что проживала в общежитии с 1993 года. "Ждали и наконец-то дождались. Мы рады, что наконец-то выйдем из этих конур. Спасибо всем, кто нам в этом помог", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Здание общежития, в котором она жила по улице Калиниградская, №3 было одним из наиболее изношенных. В новом доме Созаева получила две 2-х комнатные квартиры, в соответствии с той площадью, которая у нее ранее имелась.

"Ждали, ждали и дождались", – сказала во время вручения ключей от квартир другая жительница.

Среди переселенцев есть и 94-х летняя жительница, чиновники вручили ключи ее дочери.

Джульетта Шикова рассказала, что проживала в общежитии по улице Ингушская, №12. "Когда мы туда заселились, у меня еще не было детей, а сейчас у меня уже и внук есть. Общежитие было коридорного типа с общим санузлом, с одним помывочным местом, куда выстраивалась очередь на несколько часов. Кроме того, все это было в ужасающем состоянии", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Шикова отметила, что жильцы аварийных домов длительное время добивались от властей решения их жилищной проблемы, но ни один из прежних глав республики даже не попытался им помочь. Нальчанка считает, что ситуация сдвинулась благодаря Казбеку Кокову, мэру Нальчика Таймуразу Ахохову и сотрудникам администрации города, которые по словам Шиковой, всячески старались ускорить решение проблемы.

"Отдельно хочется сказать о застройщике Зауре Шомахове, который построил этот микрорайон. На мой взгляд, он заслуживает самых высоких похвал. Все сделано добротно и качественно – и дома, и квартиры, и дворы, с детскими площадками, и даже мусорки. Думаю, ничего подобного в Нальчике прежде не строилось", – сказала Шикова.

Она уточнила, что получила благоустроенную двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом и необходимой сантехникой.

В нальчикских аварийных общежитиях остаются проживать значительное количество людей. По словам премьер-министра Алия Мусукова, часть из них получит квартиры в мае, другая часть – в августе, передал корреспондент "Кавказского узла".

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