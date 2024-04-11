Жительница Чечни требует компенсацию за похищенного в 2000 году мужа

11 апреля 2024, 23:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Чечни восстановил право на обжалование судебного решения жительнице Чечни Сайхат Сусаевой, муж которой исчез после задержания российскими военными в 2000 году. Женщина после вердикта ЕСПЧ добилась решения суда о компенсации морального ущерба в один миллион рублей, однако Минфин убедил районный суд отменить его.

Как писал "Кавказский узел", только за вторую чеченскую кампанию жертвами насильственных исчезновений стали до 5000 человек, а за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезли около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе 2023 года участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

Жительница Чечни Сайхат Сусаева 24 года добивается компенсации за пропавшего после задержания российскими военными мужа. Ее иск вновь рассмотрит Ахматовский суд, сообщил 10 апреля информационный проект "Росинформ".

В 2019 году Ленинский районный суд Грозного (Ленинский район переименован в Ахматовский - прим. "Кавказского узла") удовлетворил частично иск жительницы Чечни Сайхат Сусаевой к Минфину России , обязав ведомство выплатить ей один миллион рублей за исчезновение мужа в ходе второй чеченской кампании, Сусаева требовала три миллиона.

Как указано в решении суда, муж женщины Ахмады Сусаев начале февраля 2000 года вместе с примерно 30 жителями окрестных домов укрывался от бомбежек и артобстрелов в подвале школы. К зданию подъехали военнослужащие Минобороны, которые проверили документы. Спустя время военные вернулись и обыскали четырех человек, в том числе Сусаева и увезли их в расположение части, после чего они "пропали без вести". Впоследствии Сусаев был признан умершим. Уголовные дела были возбуждены "по факту похищения" Сусаева и еще троих человек. Дела были соединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в военную прокуратуру. Расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, причастные к похищению Сусаева и еще троих человек не установлены.

Сусаева и другие обратились в Европейский суд по правам человека, который признав, что Российская Федерация несет ответственность за гибель мужчин и власти не провели эффективного расследования в данном случае. Ленинский районный суд на основании этого решения присудил ей компенсацию морального вреда.

Однако, как следует их решения Верховного суда Чечни, Ленинский районный суда Грозного 27 мая 2022 года удовлетворил заявление представителя Министерства финансов Российской Федерации и решение суда от 23 декабря 2019 года по данному делу отменено по вновь открывшимся обстоятельствам. Сусаева пропустила сроки обжалования, районный суд восстановил ее право, однако это решение обжаловал представитель Минфина.

Верховный суд Чечни оставил в силе решение о восстановлении сроков обжалования решения об отказе в выплате компенсации, следует из определения от 26 марта.

О случае Сусаевой "Мемориал"* сообщал в 2000 году. В сообщении говорится, что в журнале "Итоги" в марте 2000 года была опубликована фотография, на которой три человека, в том числе Ахмады Сусаев, находились в охраняемой военными яме. т

По словам родственников, они не были членами вооруженных формирований, в подвале они прятались от бомбежек. Родственники пропавших многократно обращались в различные официальные инстанции, в том числе в органы прокуратуры и МВД. Но нигде им не могли сообщить каких-либо сведений о местонахождении задержанных. Сайхат Сусаева опознала всех троих человек на фотографии, и сообщила об этом в прокуратуру, но не получила тогда ответа от ведомства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.