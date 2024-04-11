11 апреля 2024, 03:48

Трое жителей Дагестана арестованы по делу о террористическом сообществе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывая срок в колонии, трое жителей Дагестана объединились в незаконное вооруженное формирование с террористическими целями и готовили нападения на силовиков, заявило республиканское следственное управление. 

По делу о создании террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования арестованы трое молодых жителей Дагестана, отбывавшие срок в республиканской колонии №2.

Как утверждает следствие, заключенные в 2021-2022 годах "объединились в устойчивую группу", назначив одного из них руководителем. На тот момент старшему из обвиняемых был 31 год, младшему - 27 лет, еще одному - 29 лет. Целью группы, по их данным, были покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Согласно версии правоохранителей, они приобрели у неизвестных следствию людей как минимум четыре гранаты и компоненты для изготовления взрывчатки. В конце мая 2023 года один из обвиняемых "склонял своего знакомого принять участие в сообществе", говорится в сообщении официального Telegram-канала республиканского управления СКР от 10 апреля.

В публикации ведомства не уточняется, успели ли все обвиняемые освободиться из колонии или смогли приобрести боеприпасы еще находясь в заключении. Также в нем нет информации, по каким статьям обвиняемые отбывали срок в колонии.

Обвинение молодым людям предъявлено по трем статьям: о создании террористического сообщества, незаконного вооруженного формирования и руководство ими (часть 1 статьи 205.4 и часть 1 статьи 208 УК России), а также о вербовке в террористическое сообщество (часть 1.1 статьи 205.1 УК России). Первая из этих статей предусматривает от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы, вторая предполагает от десяти до двадцати лет колонии, третья - от восьми до пятнадцати лет. В некоторых случаях эти статьи допускают пожизненное заключение.

Комментариями обвиняемых или их адвокатов относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал о преследовании десятков заключенных калмыцкой колонии по делу о "тюремном джамаате". В начале марта к длительным срокам по этому делу были приговорены пятеро уроженцев Дагестана. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. 

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Примечание:

"14 дагестанцев объявлены в розыск за переход на сторону Украины", "Житель Дагестана осужден на 11 лет колонии за присягу лидеру ИГ*", "Оставлен в силе приговор жителю Дагестана по делу о пособничестве боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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