КоАП, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

31 марта 2024, 23:34

Преподаватель вуза на Кубани смогла оспорить штраф за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшая преподавательница филиала Всероссийского государственного университета юстиции Евгения Опалич добилась отмены штрафы в 40 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого приверженцы пацифистских взглядов стали привлекаться по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол на Евгению Опалич был составлен после того, как во время лекции по гражданскому процессу она перечислила признаки военной агрессии. Заявление в правоохранительные органы написала студентка, сообщило 15 декабря издание sochi1. После этого преподавателя уволили из вуза, спустя больше года после лекции Центральный суд Сочи оштрафовал ее на 40 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Однако краевой суд отменил это решение. Основанием для прекращения стал срок давности – протокол составили спустя более трех месяцев после вмененного правонарушения, следует из постановления, опубликованного на сайте краевого суда.

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Примечание:

"Дело жительницы Ставрополя о дискредитации армии возвращено полиции", "Житель Волжского оштрафован по делу о дискредитации военных", "Астраханец оштрафован за дискредитацию российской армии"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 марта 2024, 22:35

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