Суд в Нальчике взыскал с Минпросвещения стоимость аренды жилья в пользу сироты

28 марта 2024, 00:55

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Нальчанка Ольга Жигунова, которой должны были предоставить квартиру как сироте еще в 2012 году, добилась через суд взыскания с Минпросвещения Кабардино-Балкарии суммы арендной платы за полгода. Собственную квартиру Жигуновой до сих пор не предоставили.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот и список ежегодно увеличивается на 100 человек. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем. Программа, принятая Минпросвещения республики в 2023 году, предполагает, что сирот обеспечат жильем только к 2030 году.

В мае 2023 года председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался случаями нарушения прав сирот на жилье в Кабардино-Балкарии. После этого региональное ведомство отчиталось о расследовании многомиллионных хищений: Минпросвещения Кабардино-Балкарии выплатило строительной компании 55 миллионов рублей за квартиры для детей-сирот, однако жилье так и не было сдано. 18 марта следствие сообщило, что глава компании "Недвижимость-Нальчик" предстанет перед судом по делу о хищении средств, выделенных на обеспечение квартир для детей-сирот. Он должен был построить жилье для 45 человек, но, по версии следствия, потратил 49 миллионов рублей по собственному усмотрению.

Нальчикский городской суд признал право местной жительницы Ольги Жигуновой на возмещение арендной платы за квартиру за счет министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарии. Жигуновой, как сироте, еще в 2012 году должны были предоставить жилье, однако решение суда до сих пор не исполнено, квартиру ей не предоставили, выяснил 27 марта корреспондент "Кавказского узла".

Согласно материалам дела Жигуновой, еще в мае 2012 года суд обязал Минпросвещения республики обеспечить семью Жигуновой из пяти человек благоустроенным жильем в Нальчике вне очереди. В июле того же года судебные приставы в Нальчике возбудили исполнительное производство, однако вплоть до 27 февраля 2024 года жилье Жигуновой так и не было предоставлено, следует из решения суда.

Ольга, которой пришлось снимать квартиру за 23 тысячи рублей в месяц, обратилась в суд с просьбой взыскать с Минпросвещения 138 тысяч рублей - сумму арендной платы за съемное жилье с 15 июля 2023 по 15 января 2024 года, а также расходы на оплату юридических услуг. Суд иск удовлетворил. Жигунова с семьей пока продолжает жить в арендованной квартире, выплатить деньги ей пообещали в течение трех месяцев.

Инвалид-колясочник и сирота Бронислав Шинкарев, который также годами добивается положенной по закону квартиры, 27 марта рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что побывал в Госдуме на встрече с представителем политической фракции «Справедливая Россия» - «Патриоты за правду», рассчитывая на их помощь в решении жилищного вопроса.

«Со мной общался помощник депутата Дмитрия Кузнецова, Владимир Деветьяров, он пообещал, что сделает все, что может, чтобы помочь мне. В частности, он обещал направить депутатский запрос в минпросвещения КБР, главе республике Казбеку Кокову, а также организовать мою встречу с депутатами от партии «Единая Россия», к которым я ранее обращался с просьбой о содействии в решении жилищного вопроса: с Юлией Дрожжиной, Александром Хинштейном, Артемом Метелевым, а также с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой –Беловой», - рассказал Шинкарев.

По словам Шинкарева, своей главной целью он назвал информирование депутатов о проблемах, с которыми сталкиваются сироты в Кабардино-Балкарии, выходя из детских домов. "Деветьяров также обещал направить депутатский запрос директору Федеральной службы судебных приставов России Дмитрию Аристову. Такой запрос, как он сообщил, был направлен 26 марта", - добавил Бронислав.

Бронислав Шинкарев был поставлен в очередь на жилье решением Нальчикского городского суда от 7 июля 2020 года. Сейчас его номер в очереди - 1100. Учитывая темпы предоставления жилья сиротам в Кабардино-Балкарии, Шинкареву придется ждать квартиру не менее десяти лет.

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