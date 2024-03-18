Водители туравтобусов в Баку призвали снять запрет на грузинские номера

18 марта 2024, 23:59

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Полиция запрещает использование автобусов с выданными в Грузии номерами и штрафует водителей. При этом в Грузии зарегистрированы большинство туристических автобусов, заявили участники акции протеста в Баку.

Около 30 владельцев автобусов и руководителей туристических фирм провели акцию у министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, требуя снять ограничения на использование в стране автобусов с грузинскими номерами, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Один из участников акции Озал Алиев владеет пассажирским автобусом, зарегистрированным в Грузии. До пандемии коронавируса и закрытия границ он как коллеги, перевозил пассажиров между бакинским и тбилисским автовокзалами. С закрытием Азербайджаном сухопутных границ Азербайджана его автобус остался внутри страны. "В первые два года после закрытия границ я использовал автобус для перевозок пассажиров внутри Азербайджана, но сейчас дорожная полиции страны запрещает эксплуатацию автобусов с грузинскими номерами, штрафуя водителей", - рассказал он.

11 марта 2023 года кабмин Азербайджана продлил до 1 июля, карантинный режим, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Это решение принято лишь затем, чтобы оставить закрытыми сухопутные границы, указали активисты.

Он потребовал снять запрет эксплуатации автомобилей с регистрационными номерами других стран, или принять другое решение, позволяющее им кормить свои семьи.

Владелец туристической компании Орхан Алиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Азербайджане всего около 50 современных комфортабельных автобусов, пригодных для перевозки зарубежных туристов. Большинство этих транспортных средств зарегистрированы в Грузии. "Этим летом ожидается пик посещения туристами Азербайджана, но в связи с запретом на эксплуатации автобусов с номерами Грузии, турфирмы столкнулись с нехваткой транспортных средств для транспортировки иностранцев. Если автобусы с грузинскими номерами не выйдут на работу, турфирмы не смогут полноценно обслуживать туристов", - добавил Орхан Алиев.

В министерстве цифрового развития и транспорта приняли пикетчиков. Как сказал "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы ведомства, Предложения участников акции выслушаны, после праздника Новруз (в Азербайджане выходными объявлены семь дней с 20 по 26 марта - прим. "Кавказского узла"), когда возобновится работа госструктур, вопрос будет изучен и принято решение, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

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