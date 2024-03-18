18 марта 2024, 23:59

Водители туравтобусов в Баку призвали снять запрет на грузинские номера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция запрещает использование автобусов с выданными в Грузии номерами и штрафует водителей. При этом в Грузии зарегистрированы большинство туристических автобусов, заявили участники акции протеста в Баку.

Около 30 владельцев автобусов и руководителей туристических фирм провели акцию у министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, требуя снять ограничения на использование в стране автобусов с грузинскими номерами, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Один из участников акции Озал Алиев владеет пассажирским автобусом, зарегистрированным в Грузии. До пандемии коронавируса и закрытия границ он как коллеги, перевозил пассажиров между бакинским и тбилисским автовокзалами. С закрытием Азербайджаном сухопутных границ Азербайджана его автобус остался внутри страны. "В первые два года после закрытия границ я использовал автобус для перевозок пассажиров внутри Азербайджана, но сейчас дорожная полиции страны запрещает эксплуатацию автобусов с грузинскими номерами, штрафуя водителей", - рассказал он.

11 марта 2023 года кабмин Азербайджана продлил  до 1 июля, карантинный режим, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Это решение принято лишь затем, чтобы оставить закрытыми сухопутные границы, указали активисты.

Он потребовал снять запрет эксплуатации автомобилей с регистрационными номерами других стран, или принять другое решение, позволяющее им кормить свои семьи.

Владелец туристической компании Орхан Алиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Азербайджане всего около 50 современных комфортабельных автобусов, пригодных для перевозки зарубежных туристов. Большинство этих транспортных средств зарегистрированы в Грузии. "Этим летом ожидается пик посещения туристами Азербайджана, но в связи с запретом на эксплуатации автобусов с номерами Грузии, турфирмы столкнулись с нехваткой транспортных средств для транспортировки иностранцев. Если автобусы с грузинскими номерами не выйдут на работу, турфирмы не смогут полноценно обслуживать туристов", - добавил Орхан Алиев.

В министерстве цифрового развития и транспорта приняли пикетчиков. Как сказал "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы ведомства, Предложения участников акции выслушаны, после праздника Новруз (в Азербайджане выходными объявлены семь дней с 20 по 26 марта - прим. "Кавказского узла"), когда возобновится работа госструктур, вопрос будет изучен и принято решение, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Баку отказались согласовать акцию с требованием открытия сухопутных границ", "Открыта продажа билетов на авиарейс Махачкала-Баку", "Дефицит билетов при высоких ценах на рейсы в Ереван и Баку возник на фоне мобилизации".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 марта 2024, 23:04

  • Активисты раскритиковали планы Еревана отказаться от исков против Баку

    Правозащитники, юристы и общественные организации призвали власти Армении не отказываться от межгосударственных исков против Азербайджана. Отказ от исков лишит возможности правовым путем привлечь власти Азербайджана к ответственности и не позволит защитить права пострадавших, уверены они.

18 марта 2024, 22:20

  • Глава отделения ПНФА задержан в Азербайджане

    Глава отделения партии Народного фронта Азербайджана в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении, сообщили в партии, связав инцидент с политической деятельностью Мамедзаде.

18 марта 2024, 21:28

  • Боец из Краснодарского края убит на Украине

    Сергей Кульков убит в зоне боевых действий, сообщил глава Тимашевского района. С начала военной операции на Украине власти сообщили о как минимум 339 убитых на Украине военных из Краснодарского края.

18 марта 2024, 20:48

  • 1 Аналитики назвали ожидаемой победу Путина на участке в Баку

    Россияне, приехавшие в Азербайджан после начала военной операции, не проявляют протестной активности, а этнические азербайджанцы с российским гражданством мало интересуются внутренней политикой России, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя итоги голосование в Баку на выборах президента России.

18 марта 2024, 19:50

  • 1 Путин проиграл выборы на избирательном участке в Ереване

    Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков получил почти на 17% больше голосов избирателей на участке в Ереване, чем Владимир Путин, констатировал Центризбирком. Отсутствие большой поддержки Путина на этом участке показали и данные экзит-полла.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи