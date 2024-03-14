14 марта 2024, 22:30

Житель Пятигорска задержан после публикаций в поддержку Навального

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Сотрудники полиции вторые сутки удерживают жителя Пятигорска Романа Миркина, вменив ему демонстрацию запрещенной символики в личной переписке в Telegram. Также в соцсети Миркин публиковал посты в поддержку Навального, сообщили правозащитники. 

В Пятигорске вечером 13 марта при даче объяснений задержали местного жителя Романа Миркина. По словам его жены, причиной задержания стали высказывания в поддержку Алексея Навального, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* . 

Миркину вменяют статью о демонстрации запрещенной символики (статья 20.3 КоАП) из-за голосового сообщения в личной переписке в телеграм. Кроме этого, он публиковал посты в поддержку политика в Facebook**.

Миркин вторые сутки находится в отделе МВД по Пятигорску, но полицейские отказались принять для него передачу.

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Примечание:

"Силовики помешали жителям и гостям Сочи возложить цветы в память о Навальном*", "Акция в поддержку Навального* прошла в Краснодаре", "Активист задержан в Сочи за пикет в поддержку Навального*".

Автор: "Кавказский узел"

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