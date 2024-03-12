Неделя с 4 по 10 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

12 марта 2024, 03:15

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За неделю с 4 по 10 марта 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

«Кавказский узел» ранее рассказывал, что силовики 3 марта убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. В КТО было задействовано около 150 силовиков. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, но, по данным «Коммерсанта», пять сотрудников УФСБ получили ранения, двое из них – пулевые, остальные – осколочные.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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