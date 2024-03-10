Пассажиры рейса FlyDubai прибыли из Минвод в ОАЭ

10 марта 2024, 09:06

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Пассажиры рейса авиакомпании FlyDubai, которые два дня провели в аэропорту Минеральных Вод из-за поломки самолета, сегодня прибыли в Дубай.

Как информировал "Кавказский узел", пассажиры рейса в Дубай авиакомпании FlyDubai два дня провели в аэропорту Минеральных Вод после того, как самолет не смог вылететь по расписанию из-за поломки.

Рейс FZ 954 авиакомпании FlyDubai вылетел сегодня в 03.50 мск из Минеральных Вод в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Дубай, указано на онлайн-табле на сайте аэропорта Минеральных Вод.

На сайте аэропорта Дубая указано, что рейс FZ 954 прибыл сегодня в 09.31 по местному времени (08.31 мск).

Напомним, ранее пассажиры пожаловались, что их не обеспечили должным питанием, и что им не выдавали справки для получения компенсаций.

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