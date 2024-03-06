Фанаты "Нефтчи" арестованы в Баку

06 марта 2024, 06:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Баку двое фанатов футбольного клуба «Нефтчи» арестованы за то, что подожгли пиротехнические средства во дворе административного здания клуба. Они протестовали против поражения команды в матче с «Карабахом». Давние болельщики осудили действия фанатов, однако раскритиковали игру команды.

Как писал "Кавказский узел", несмотря на поражение в домашнем матче, где азербайджанская команда уступила португальской «Браге», по сумме двух матчей футбольный клуб «Карабах» победил со счетом 6:5 и впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Четверо фанатов футбольного клуба "Нефтчи" забросали территорию административного здания клуба горящими пиротехническими средствами. Таким способом они выражали протест против поражения "Нефтчи" в очередном матче премьер-лиги национального чемпионата Ч ФК "Карабах" со счетом 1:4. "После матча с "Карабахом" четверо болельщиков в знак протеста против поражения "Нефтчи", нарушив порядок, применили пиротехнические средства на территории административного здания клуба", - говорится в сообщении ФК "Нефтчи".

При этом отмечается, что клуб "не подавал никаких жалоб по поводу инцидента". "Правоохранительные органы привлекли этих лиц к ответственности в соответствии с требованиями закона", - подчеркивается в пресс-релизе.

В социальных сетях были распространены видеокадры, на которых болельщики выражали протест против поражения команды "Нефтчи". На одном из видео длительностью около полутора минуты несколько человек у административного здания клуба, выражая недовольство игрой команды, забрасывая двор горящими средствами. При этом протестующие говорят: "Игра команды должна быть исправлена, если это не произойдет, то будут плохие вещи... Или верните команду нам (болельщикам), или убирайтесь... Пусть все работают с чистой совестью, чтобы у нас были результаты... "Нефтчи" - это не ваша частная собственность (руководителей клуба), чтобы с ним так поступали... Все в своем кайфе… Где руководство клуба, почему они не приходят и не наказывают футболистов (за плохую игру)”.

Полиция задержала четырех лиц, нарушающих общественный порядок, Арифа Дадашева, Джейхуна Гулиева, Васифа Рзаева и Сабира Назарова. Решением суда Дадашев арестован на 30 суток, Гулиев - на 15 суток. Другие двое оштрафованы, сообщили 5 марта корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД.

Дисциплинарный комитет AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана”) оштрафовал клубы “Нефтчи” и “Карабах” на 1000 манатов (600 долларов) каждого "за оскорбительные заявления фанатов в адрес соперника" на игре.

Многие болельщики "Нефтчи" осудили действия фанатов.

"Недовольство фанатов “Нефтчи” понять можно, но их поведение невозможно оправдать. “Нефтчи” в этом сезоне крайне невыразительно выступает. Хотя команда сейчас идет на втором месте, но она отстает от лидера “Карабаха” на 23 очка. Очевидно, фанатов разозлило крупное поражение “Нефтчи” в азербайджанском дерби от “Карабаха” 1:4. Но протестовать нужна в рамках порядка, не надо что-то поджигать”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” давний болельщик "Нефтчи" Акрам Халилов.

Сеймур Мирзоев также считает "справедливой" критику "Нефтчи". "Команда переживает тяжелые времена, несмотря на то, что у "Нефтчи" нет финансовых проблем. У нее такие состоятельные спонсоры, как госнефтекомпания Азербайджана SOCAR, “Турецкие авиалинии”. Все упирается в плохое управление. В команду понабрали каких-то "менеджеров", которые, однако, судя по результатам, в футболе ничего не смыслят. В команду приглашают тренеров из-за рубежа. Но, видимо, им не дают свободы действий, и они уходят. Знаменитый Адриан Муту даже не остался до конца сезона и покинул команду”, - сказал болельщик.

Однако он осудил противоправные действия фанатов. "Футбольное хулиганство недопустимо. Раньше у нас такого не было. Все завершалось криками, эмоциями на стадионах. Если это не пресечь во время, то все может привести потом к более крупным беспорядкам, как это бывают в некоторых странах", - продолжил он.

Болельщик “Нефтчи” Этирам Балаев полагает, что руководство “Нефтчи” должно извлечь уроки из произошедшего. "Конечно, то, что сделали фанаты - противозаконно. Поджоги, порча имущества недопустимы. Но и клуб должен исправить ситуацию, не гневить зрителей. "Нефтчи" имеет богатую и славную историю, которая насчитывает почти 90 лет. Я считаю, что в команде очень много начальников. У семи нянек дитя без глазу. Надо доверить клуб хорошему тренеру и не обязательно кого-то за большие деньги приглашать из-за рубежа. У нас есть немало хороших местных тренеров. Пример Гурбана Гурбанова с успешными выступления "Карабаха" в еврокубках показывает, что и местные тренеры способны добиваться успехов. Просто футбольным специалистам надо давать свободу действий”, - отметил Балаев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.