Футбольный клуб «Карабах» впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 04:44

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Несмотря на поражение в домашнем матче, где азербайджанская команда уступила португальской «Браге», по сумме двух матчей футбольный клуб «Карабах» победил со счетом 6:5 и впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

"Кавказский узел" писал, что футбольный клуб "Карабах" уже 10 лет участвует в еврокубках, но только в декабре 2023 года впервые вышел в плей-офф Лиги Европы. Успехи клуба могут способствовать развитию детского футбола и вниманию к проблемам других азербайджанских команд, отметили болельщики.

По итогам матча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку «Карабах» вышел с преимуществом в два мяча, поскольку неделей ранее азербайджанская команда в гостях одержала победу со счетом 4:2, передал корреспондент “Кавказского узла”.

В первом тайме бакинского матча «Карабах» удерживал инициативу, но счет не был открыт. Удаление в начале второго тайма защитника «Карабаха» Эльвина Джафаргулиева после двух желтых карточек поменяло сценарий игры.

Инициатива перешла к «Браге» которая, воспользовавшись численным преимуществом, смогла забить два гола в ворота «Карабаха». На 71-ой минуте игры Фернандеш получил мяч у дальней штанги, обработал и точно пробил в дальний от себя угол, открыв счет 0:1, а на 83-ой минуте Джало удвоил счет.

Для выявления победителя было назначено дополнительное время. На 102-ой минуте после розыгрыша штрафного удара мяч отскочил к защитнику «Карабаха» Матеушу Сильве и тот поразил ворота «Браги», однако на 115-ой минуте игры гости сравняли счет – гол с пенальти забил Банза.

Ожидалось, что игра приведет к серии послематчевых пенальти, но «Карабаху» все же удалось переломить ситуацию в свою пользу. На 120+2-ой минуте в центре поля гости сбили с ног полузащитника «Карабаха» Марко Янковича. «Карабах» быстро разыграл штрафной: молодой форвард азербайджанской команды Нариман Ахундзаде, получив мяч в штрафной площадке, обыграл защитника и отправил мяч в ворота мимо вратаря.

По итогам двух встреч «Карабах», победив со счетом 6:5, впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Победа «Карабаха» вызвала восторг у болельщиков команды. «Это был феерический вечер на стадионе имени Тофига Бахрамова. «Карабах» сделал невозможное – оставаясь вдесятером, победил «старожила» европейских кубков «Брагу». В «Карабахе» все были молодцы, но наибольшую пользу приносил вездесущий Марко Янкович. Также героем матча стал молодой форвард «Карабаха» Нариман Ахундзаде, забивший решающий гол. Выход «Карабаха» в 1\8 финала Лиги Европы - это, конечно исторический успех. На фоне невыразительных выступлений сборной Азербайджана и слабой игры других клубов успех «Карабаха» показывает, что потенциал у нашего футбола есть. Пример Гурбана Гурбанова подтверждает, что не надо гнаться за зарубежными тренерами, а надо просто дать свободу действий местным специалистам», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» многолетний футбольный болельщик Мехман Рзаев.

Любитель футбола Эмин Камалов поделился наблюдениями, что «Карабах» «с каждым годом прибавляет», наращивая профессионализм.

«Выход в 1\8 финала Лиги Европы означает, что наша команда постепенно вступает в элитный клуб европейского футбола. Правда, сейчас сложно сказать, как дальше может продвинуться «Карабах» - все-таки ресурсы команды ограничены, а дальше соперники будут все сильнее. Но в любом случае, «Карабах» в каждом сезоне дарит нам красивые матчи и бурю положительных эмоций. Импонирует также тренерский талант главного наставника Гурбана Гурбанова, который уже более 15 лет руководит командой», - сказал болельщик Ильхам Гасанов.

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