05 марта 2024, 22:12

Пенсионер из Таганрога рассказал о задержании за цветы в память о Навальном

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Полицейские задержали в Таганроге инвалида второй группы, пенсионера Валентина Падалко, когда он принес цветы к мемориальной доске жертвам политрепрессий. По словам мужчины, силовики вели себя грубо, но спустя время отпустили его с предостережением.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в Москве прошло прощание с Алексеем Навальным, а затем его похороны. К храму "Утоли моя печали", где прошло отпевание Навального, выстроилась километровая очередь. Правозащитники сообщили о задержаниях сторонников Навального в различных регионах России,  в том числе четырех в Астрахани, двоих в Сочи и одного во Владикавказе. Активисты рассказали, что после задержания им были вынесены предупреждения. По словам сочинца Михаила Бормотова, сотрудники полиции силой забрали у него цветы и вынудили его предоставить доступ к телефону, угрожая лишением свободы.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе в СКФО и ЮФО, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

73-летний Валентин Падалко рассказал, что 17 февраля он пришел к стихийному мемориалу Навальному, который появился возле бывшего отдела НКВД, где  находится мемориальная доска жертвам политических репрессий. После возложения цветов его задержали и доставили в отдел полиции № 1 Таганрога, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По словам Падалко, полицейские разговаривали с ним грубо, взяли отпечатки пальцев, а через время отпустили с предостережением. 

Задержанный раньше работал врачом, он имеет вторую группу инвалидности, указано в сообщении.

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Примечание:

"Мемориал Навальному уничтожен в Тбилиси", "Правозащитница сообщила о задержаниях у памятника жертвам репрессий в Астрахани", "Чемпион России по лыжным гонкам Зимирев арестован в Сочи на 15 суток".

Автор: "Кавказский узел"

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