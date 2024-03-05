Крымский мост перекрывался на восемь часов

05 марта 2024, 09:09

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Движение по Крымскому мосту возобновлено после восьми часов ограничений. Девять поездов выбились из графика движения.

О перекрытии движения Telegram-канал информационного центра о ситуации на мосту сообщил 5 марта в 00.35 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении от 08.49 мск. По данным на 09.00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 140 транспортных средств, в очереди со стороны Керчи - 240 транспортных средств. Ожидание около часа.

Девять поездов было остановлено возле Крымского моста из-за перекрытия движения по нему, сообщил Telegram-канал компании "Гранд сервис экспресс". По данным компании на 08.21 мск, с опозданием следуют следующие поезда: №№068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва - Севастополь) и №092 (Севастополь - Москва).

Напомним, 4 марта движение по мосту было ограничено на протяжении четырех часов.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет Крымского моста был разрушен, еще один поврежден, движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день президент России Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

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