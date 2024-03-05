Суд в Армении освободил Ваагна Вермишяна

05 марта 2024, 06:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшвий глава комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян, приговоренный к восьми годам тюрьмы по делу о взятках, освобожден решением Антикоррупционного апелляционного суда.

Как сообщал "Кавказский узел", Ваагна Вермишяна задержали в феврале 2020 года по делу о получении взяток. По версии следователей, Вермишян получил взятки в размере от 2 до 5,2 тысячи долларов от застройщиков за быстрое принятие нужных застройщикам решений и их выполнение, а также взял 5 тысяч долларов и стройматериалы за обещание владельцу ряда строительных компаний звания "Заслуженный строитель Армении". Вермишян признал вину, сообщила после задержания чиновника Служба нацбезопасности Армении. В мае 2023 года Вермишян был приговорен к восьми годам тюрьмы.

Антикоррупционный апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему председателю комитета градостроительства Ваагну Вермишяну. Об этом сообщил в Facebook* адвокат Александр Кочубаев.

По словам адвоката, Вермишян будет освобожден после четырех лет и одного месяца ареста.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.