Глава Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян. Скриншот видео канала YouTube "Suso Ogannisyan" https://www.youtube.com/watch?v=uKeaAqXE83Y

05 марта 2024, 06:30

Суд в Армении освободил Ваагна Вермишяна

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Бывшвий глава комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян, приговоренный к восьми годам тюрьмы по делу о взятках, освобожден решением Антикоррупционного апелляционного суда.

Как сообщал "Кавказский узел", Ваагна Вермишяна задержали в феврале 2020 года по делу о получении взяток. По версии следователей, Вермишян получил взятки в размере от 2 до 5,2 тысячи долларов от застройщиков за быстрое принятие нужных застройщикам решений и их выполнение, а также взял 5 тысяч долларов и стройматериалы за обещание владельцу ряда строительных компаний звания "Заслуженный строитель Армении". Вермишян признал вину, сообщила после задержания чиновника Служба нацбезопасности Армении. В мае 2023 года Вермишян был приговорен к восьми годам тюрьмы.

Антикоррупционный апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему председателю комитета градостроительства Ваагну Вермишяну. Об этом сообщил в Facebook* адвокат Александр Кочубаев.

По словам адвоката, Вермишян будет освобожден после четырех лет и одного месяца ареста.

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Примечание:

"Высокопоставленный армянский чиновник арестован по делу о крупной взятке", "Глава Комитета по градостроительству Армении признался в получении взяток", "Обыск проведен у главы Комитета по градостроительству Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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