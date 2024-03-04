Родственники контрактника из Волгограда призвали расследовать его гибель

04 марта 2024, 15:28

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Близкие волгоградца, погибшего в зоне военной операции на Украине, получили противоречивые справки о причине его смерти и потребовали провести расследование.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 686 бойцов из Волгоградской области.

По подсчетам "Кавказского узла", к 2 марта представители властей и силовых ведомств подтвердили гибель в военной операции не менее 3500 бойцов из регионов СКФО и ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей.

Родители 34-летнего волгоградского контрактника Антона сообщили, что их сын погиб в зоне военной операции на Украине. При этом, по словам родных, сначала им выдали справку о смерти, в которой указано, что он скончался от огнестрельного ранения, а потом они узнали о существовании второй справки для военкомата, где написано, что мужчина совершил суицид. В день похорон мать погибшего вскрыла цинковый гроб, чтобы узнать, от чего скончался ее сын, и увидела следы побоев, сообщает сегодня V1.ru.

По словам матери волгоградца, в мае 2022 года он решил подписать краткосрочный контракт с Минобороны и отправиться в зону военной операции на Украине. После возвращения он устроился работать на местное оборонное предприятие, а в июне 2023 года снова подписал контракт.

30 января родителям Антона сообщили, что он погиб. "Позвонил человек, представился военным из части. Я отдала телефон мужу - отцу Антона. Он вышел в коридор, я смотрю, ему плохо стало. Говорит: «Антон погиб, сказали». Сказали ждать, когда его привезут. И всё. Больше ничего не сказали", - привело издание слова матери погибшего.

По ее данным, в тот же день в военкомат пришло извещение о том, что Антон совершил суицид. "Нам позвонили из военкомата и сказали об этом. Я 31 января поехала к комиссару и стала […] говорить, что он не суицидник. А Антона весь военкомат знает. Он общался хорошо с сотрудниками, ходил часто к ним. Военком сказал ждать, когда привезут тело с документами", - рассказала женщина.

8 февраля родственникам позвонил военнослужащий, который сопровождал тела, и сообщил дату прибытия. "Я попросила его посмотреть документы и сказать причину смерти. Он сказал, что там было написано «погиб». Позже мы случайно увидели второй документ на Антона. В первом написано «погиб», а в другом — «суицид». Второй документ нам, как предполагаем, мы не должны были видеть вообще, а должны были бы об этом узнать во время оформления похорон. Так как официально его признали суицидником, нам ни компенсация не положена на похороны, ни выплаты", - приводит издание слова Екатерины, бывшей супруги Антона.

По словам Екатерины, в документе "официальном, который нам выдали" датой смерти указано 15 декабря. "А в документе, где указан «суицид», стоит дата смерти 20 декабря. Это как? То есть он сначала погиб, а потом сделал суицид?" – сказала она.

Родственники не верят, что Антон мог совершить самоубийство, поэтому его мать вскрыла гроб с телом сына. "В день похорон я потребовала показать мне, кого мы хороним. Это был ужас. Он весь черный, глаза нет, нос сломан, с правой стороны зубов нет, нижняя губа разорвана. На левом ухе алая кровь еще была, хотя уже два месяца прошло. Мы его только по татуировке на ноге узнали. В справке указано, что вскрытие проводили 27 декабря. А нам сообщили 30 января только. Почему так долго ждали? Я уверена, что мой сын не мог совершить суицид. А судя по повреждениям на теле, его жестоко избили", - сказала она.

По словам родственников, в правоохранительных органах у них сначала отказались принимать заявления об убийстве, но позже сообщили, что по этому факту было возбуждено уголовное дело. Письменных подтверждений родственники пока не видели, пишет издание.

"Я отправила заявление в аппарат уполномоченного по правам человека по Волгоградской области и во всероссийский. Я написала в аппарат президента. Трем или четырем депутатам я написала о помощи, в итоге даже отписок никаких не пришло", - приводятся в публикации слова бывшей супруги погибшего.

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