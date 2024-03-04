Движение по Крымскому мосту. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org

04 марта 2024, 10:37

Движение по Крымскому мосту возобновлено после 4-часового перекрытия

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Сняты ограничения на движение транспорта по Крымском мосту, которые действовали более четырех часов. За это время со стороны Тамани собралась очередь из около 100 машин.

По данным телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация", после временной приостановки возобновлено движение транспорта по Крымскому мосту. Ограничения действовали более четырех часов.

На 08.00 мск 4 марта в очереди со стороны Тамани находились около 100 транспортных средств. Обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет Крымского моста был разрушен, еще один поврежден, движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день президент России Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

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Примечание:

"Угроза ракетной атаки привела к сбоям в движении на Крымском мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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