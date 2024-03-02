Житель Волгоградской области оштрафован за публикацию в мессенджере

02 марта 2024, 20:49

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Николаевский суд Волгоградской области обязал местного жителя Сергея Ломакина выплатить штраф за публикацию символики экстремисткой организации в мессенджере.

Суд в Волгоградской области признал безработного Сергея Ломакина виновным в демонстрации экстремистской символики за размещение в мессенджере WhatsApp* картинки с флагом Чечни и Украинской повстанческой армии**. В суде Ломакин пояснил, что не знал о том, что эти символика признана в России экстремистской организации, он не знал. "Как только узнал, изображение сразу же удалил. Вину признаёт, в содеянном раскаивается", - говорится в сообщении.

Николаевский районный суд Волгоградской области, который рассматривал протокол против Ломакина, признал смягчающим обстоятельством то, что у него есть малолетний ребенок и назначил ему минимальный штраф в одну тысячу рублей, говорится в постановлении районного суда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, административный протокол был рассмотрен в тот же день, когда был передан судье.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд счел рисунок в виде бело-сине-белого флага экстремистской символикой и арестовал волгоградца Радмира Тулешева на 10 суток.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** организация признана экстремистской и внесена в перецень нацистских организаций, ее деятельность запрещена в России судом.