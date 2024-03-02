Обстоятельства смерти Шуайбова вызвали вопросы у его близких

02 марта 2024, 19:58

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Уроженец Дагестана Мурад Шуайбов, найденный мертвым в помещении камерного типа через два дня после перевода в другую колонию, заявлял, что не будет просить о переводе туда, сообщили его близкие. Выяснить обстоятельства смерти заключенного обязано региональное управление СКР, указали бывшие члены Общественной наблюдательной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Дагестана Мурад Шуайбов, который был осужден за убийство учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова, найден мертвым в колонии в карельском городе Сегежа, сообщил его адвокат Тимур Щеблыкин.

Адвокат виделся с подзащитным 6 февраля в колонии в Петрозаводске. По словам Щеблыкина, Шуайбов находился в отряде со строгими условиями отбывания наказания, и администрация настаивала, чтобы он попросил о переводе в помещение камерного типа (ПКТ), но Шуайбов отказывался. Однако 7 февраля он написал заявление о добровольном переводе в единое помещение камерного типа (ЕПКТ), которое имеется в колонии в Сегеже, был туда этапирован и умер два дня спустя.

Мурад Шуайбов не собирался просить о переводе в ПКТ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к семье Шуайбовых. "Он ранее заявил, что не собирается писать заявление о переводе в ПКТ. И когда выяснилось, что он оказался в ЕПКТ, причем не в своей колонии, а в Сегеже, куда его зачем-то перевели, и там скончался спустя несколько дней после перевода, это вызвало шок", - сказал он.

По данным источника, члены семьи пока не получили результаты судебно-медицинской экспертизы. Это подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и родственник Мурада Шуайбова.

Он также рассказал, что на теле, которое отдали родственникам, почти не было травм. «Явно видимых повреждений не было. Была только одна гематома на голове», - сказал родственник умершего.

Мурад Шуайбов был задержан по подозрению в убийстве Камалова еще в декабре 2012 года, а в мае 2016 года суд в Махачкале приговорил его к 10,5 года лишения свободы, признав виновным в убийстве главного редактора газеты "Согратль" Абдулмалика Ахмедилова. В августе 2019 года Шуайбов заявил адвокату о пытках в колонии.

Отдельного дела по заявлению Мурада Шуайбова о пытках возбуждено не было, но он был «косвенным свидетелем» по делу бывшего начальника колонии и его заместителя, приговоренных к лишению свободы, отметил родственник Шуайбова.

Случаи, подобные смерти Мурада Шуайбова, обычно проверяются, поскольку подозрения вызывает любая смерть осужденного, если он не был безнадежно болен, сказала корреспонденту "Кавказского узла" бывший член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и экс-ведущий аналитик московского управления ФСИН Анна Каретникова.

"Но и тогда могут оставаться вопросы о полноте и своевременности оказания медпомощи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Проверку в таких случаях, по ее словам, проводит управление СКР по региону и при необходимости возбуждает уголовное дело.

Государство в лице сотрудников ФСИН несет ответственность за безопасность заключенных, отметил другой бывший член ОНК, попросивший не публиковать его имя. "Поскольку человек оказывается плод полным контролем государства, это возлагает на государство обеспечение его безопасности, в том числе путем видеонаблюдения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, все обстоятельства смерти фиксирует оперативный отдел колонии, который передает их в региональное управление СКР. "Наряду с проверкой причин смерти, во время проверки или расследования обязательно должен стоять вопрос о выполнении сотрудниками ИК своих обязанностей, даже если при чина смерти – естественная. К примеру, они могли замешкаться с предоставлением медицинской помощи", - пояснил он.

Напомним, Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года. Убийцы выстрелили в него 14 раз. Камалов занимался журналистскими расследованиями, в том числе по поводу исчезновения людей, был автором статей с критикой властей и руководства МВД Дагестана. В организации убийства и убийстве были обвинены бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев (он был назван заказчиком преступления), а также Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. 1 июля 2022 года суд признал всех четырех подсудимых виновными. Исаев и Абигасанов получили по 16 лет лишения свободы, Шуайбов - 23 года, Хазамов - 24 года.

Главный редактор газеты "Согратль" и ответственный секретарь газеты "Истина" Абдулмалик Ахмедилов был убит в августе 2009 года. Обвинение в убийстве было предъявлено Мураду Шуайбову и Исе Абдурахманову. По версии следствия, в журналиста стрелял Мурад Шуайбов, а Иса Абдурахманов во время нападения находился за рулем.

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