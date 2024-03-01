Житель Санкт-Петербурга осужден по делу о подготовке теракта в Ставрополе

01 марта 2024, 13:16

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Военный суд приговорил к 4,5 года колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, признав его виновным в подготовке поджога административного здания в Ставрополе.

Южный окружной военный суд признал петербуржца Александра Журавлева виновным по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), сообщила сегодня пресс-служба суда.

"Установлено, что подсудимый, находясь в г. Санкт-Петербурге, в ходе общения в одном из мессенджеров с неустановленным лицом, представившимся сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, дал добровольное согласие на сотрудничество с ним. 15 января 2023 г. Журавлев прибыл в г. Ставрополь, где решил совершить террористический акт", - говорится в публикации в телеграм-канале суда.

По версии следствия и суда, подсудимый приобрел компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства, которые хранил в арендуемой квартире. "18 января 2023 г. Журавлев выбрал объект для преступного посягательства – административное здание в г. Ставрополе, произвел его фото- и видеосъемку, а также сделал скриншоты из картографического сервиса и направил лицу, с кем ранее вел переписку. Планируемый подсудимым террористический акт не был совершен по не зависящим от него обстоятельствам в связи с его задержанием", - сообщил суд.

Журавлев приговорен к 4,5 года колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отмечается в публикации. Какое именно здание планировалось поджечь, суд не уточнил.

Как писал "Кавказский узел", волна поджогов военкоматов была зафиксирована в России после объявления частичной мобилизации в 2022 году. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

В декабре 2022 года в Ставропольском крае был задержан уроженец Казани Михаил Балабанов. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата в Невинномысске по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту.

Балабанов признает вину частично: он не отрицает совершения конкретных действий, но отказывается признавать их приготовлением к теракту, сообщил его адвокат. Защита требует обоснования квалификации дела по террористической статье и обратит особое внимание суда на свидетельства провокации со стороны силовиков, указал он.

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