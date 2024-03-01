Жители Дагогней пожаловались на проблемы от затопленных улиц

01 марта 2024, 11:09

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Улицы в Дагестанских Огнях остались перекопанными после неоконченного ремонта канализации, и траншеи заполнены водой, что создало проблемы пешеходам и водителям, пожаловались горожане. Мэрия ищет нового подрядчика для завершения работ, сообщили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля было опубликовано видеообращение жителей Дагестанских Огней к главе Дагестана Сергею Меликову. Авторы обращения призвали вмешаться в ситуацию с заменой канализации в городе, после которой часть улиц оказалась подтопленной. Минстрой Дагестана возложил вину на подрядчика, компанию "Профстройюг", заявив, что договор с подрядчиков расторгнут, так как он работал недобросовестно.

Жители Дагестанских Огней подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» сведения о подтоплении улиц и части домов в городе. "Невозможно пройти по дорогам. Везде глубокие траншеи и ямы, затопленные водой. Через некоторые рвы установлены непрочные деревянные мостики, по которым опасно ходить. Приходится провожать детей в школу - боюсь, что могут упасть в траншею с водой, там глубина более метра", - рассказал, в частности, житель города Саид.

Улицы "перекопаны вдоль и поперек", а работы остановлены, пожаловался горожанин Шапи. "Здесь в основном частный сектор, машина к дому не может проехать. А если придется вызывать скорую помощь или пожарных? Они просто не смогут заехать", - сказал он.

"На улице постоянная грязь из-за этих работ. Дети со школы приходили до колен испачканные. Пришлось купить резиновые сапоги. И работы не продолжаются, и ямы не засыпают. Часть воды с грязью залила наш двор и подвал", - рассказала жительница города Амина.

Работы по реконструкции систем водоотведения выполнялись субподрядной организацией «Профстройюг», договор с которой был расторгнут, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии. Среди причин расторжения контракта чиновник назвал значительное отставание от графика работ; отсутствие документации, необходимой для приемки работ Росстройконтролем, и использование труб, не соответствовавших проекту.

"Между заказчиком и «Профстройюгом» продолжаются судебные разбирательства. Одновременно с этим прорабатывается вопрос определения нового подрядчика для завершения работ", - сообщил представитель муниципалитета. Конкретных сроков сотрудник администрации Дагогней не озвучил, сказав, что «в скором времени ситуация должна разрешиться, и удастся завершить объект».

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