Прокурор запросил реальный срок для блогера Джамиля Мамедли

01 марта 2024, 00:18

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Государственный обвинитель предложил суду приговорить к восьми годам и трем месяцам лишения свободы азербайджанского блогера Джамиля Мамедли, обвиненного в хулиганстве, вымогательстве и мошенничестве после публикаций с критикой в адрес властей. Защита попросила суд оправдать Мамедли.

"Кавказский узел" писал, что 17 января 2023 года Джамиль Мамедли стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Поводом стал инцидент 15 декабря 2022 года, когда автомобиль с блогером попал в ДТП. По версии блогера, водитель ударившей его машины старался спровоцировать драку, и ему пришлось защищаться, при этом наблюдавшие за конфликтом полицейские не вмешивались, а когда началась драка, стали снимать ее на видео. Мамедли был обвинен в хулиганстве, вымогательстве и мошенничестве. Сам блогер считает свое преследование местью за публикации с критикой в адрес местных властей .

Джамиль Мамедли много лет участвовал в проектах гражданского общества Азербайджана. В качестве журналиста и блогера освещал социальные и экономические проблемы в регионе, случаи нарушения прав человека. На YouTube-канал Джамиля Мамедли, зарегистрированный в 2013 году, подписаны более 16 тысяч пользователей. Блогер освещал там социальные проблемы жителей севера Азербайджана, в частности, их жалобы на нехватку воды, бездорожье, неисполнение проектов по благоустройству.

29 февраля в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу Мамедли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фариз Намазлы.

Прокурор предложил признать Мамедли виновным по всем пунктам обвинения и приговорить его к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы. Защита, в свою очередь, просила суда оправдать подсудимого. Адвокат настаивал, что обвинение в хулиганстве с Мамедли должно быть снято на основе достижения мирового соглашения между ним и потерпевшими.

«Если претензий к Джамилю Мамедли нет, и потерпевшим не было причинено ущерба здоровью, то основания для уголовного преследования снимаются», - сказал Намазлы.

Что касается обвинений по двум другим статьям, то в ходе судебного следствия по ним не было представлено достоверных доказательств, отметил защитник. По эпизоду «вымогательства» были признаны потерпевшими два человека. «Оба потерпевших в суде сказали, что Джамиль Мамедли лично к ним не обращался с требованиями дать ему денег, якобы угрожая опубликовать порочащие их сведения. Деньги они отдавали другому мужчине по фамилии Мамедов, а тот оговорил Мамедли», - сообщил Намазлы.

«Джамиль Мамедли указал в суде, что если Мамедов, как считает следствие, передавал ему деньги, то и он является «соучастником преступления». Блогер спросил, почему же тогда не привлекли к ответственности и Мамедова. Представитель обвинения объяснил это тем, что Мамедов страдает рассеянных склерозом, и его не привлекли по состоянию здоровья. В ответ Джамиль Мамедли спросил, как же тогда ему выдвинули обвинения на основе показаний лица, страдающему рассеянным склерозом?» - продолжил адвокат.

Потерпевшие по статье «мошенничество» настаивали на наказании Мамедли. «Потерпевшими по этому делу признаны мать и дочь Наджимы Габибовой, которая была заведующей рынком. Она была убита в 2010 году, и это преступление до сих пор не раскрыто. Заявители утверждают, что в 2017 году Мамедли позвонил им и предложил оказать воздействие на прокуратуру для раскрытия преступления, и получил от них за свою услугу 10 тысяч манатов (около шести тысяч долларов США). Однако в деле нет никаких доказательств, подтверждающих передачу Мамедли этой суммы. Джамиль в суде сказал, что не брал денег и не обещал раскрытия преступления. Он говорил, что просто как журналист может привлекать общественное внимание к этому делу. Джамиль указал на то, что вообще нет ни одного доказательства получения им денег или хотя бы обсуждения им этой темы с потерпевшими. Он обратил внимание и на то, что в приобщенных к делу многочисленных скриншотах переписок между ним и потерпевшими в Вотсапп, не было никакого упоминания о деньгах», - сказал адвокат.

Джамиль Мамедли в суде отверг обвинения и заявил, что его преследуют за публикации в социальных сетях и критику властей. «Мамедли в суде сказал, что различные расследования против него были начаты после того, как он выявил факты присвоения адресной социальной помощи со стороны бывшего руководства Губинского района. Против него бывшим главой исполнительной власти был сначала выдвинут диффамационный иск. Но по нему Джамилю дали лишь исправительные работы. После этого против блогера стали использовать факт ДТП, фабриковать другие обвинения», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» коллега Мамедли, журналист Видади Мамедов.

Напомним, 4 марта 2022 года Хачмазский райсуд приговорил Джамиля Мамедли к 1,5 года исправительных работ, признав его виновным в клевете. Жалобу против него в порядке частного уголовного обвинения выдвинул тогдашний глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев. Мамедли отверг обвинение, сторона Алиева выразила удовлетворение приговором. Апелляционная инстанция 17 мая того же года оставила в силе приговор.

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