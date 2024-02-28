Премьер Армении указал на отсутствие у российских пограничников мандата в Неркин Анде

28 февраля 2024, 21:22

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Российские пограничники не имеют мандата на присутствие в Неркин Анде или соглашения по этому поводу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", миссия европейских наблюдателей не была допущена в Неркин Анд, где 13 февраля были убиты четверо армянских военнослужащих. Работе миссии воспрепятствовали российские силовики, заявили секретарь Совета безопасности Армении и глава наблюдательной миссии ЕС.

В ходе сегодняшнего правительственного часа в парламенте Армении оппозиционный депутат от фракции "Айастан" Анна Григорян спросила премьер-министра Армении Никола Пашиняна, "по какому мандату российские пограничники находятся в Неркин Анде, и какую ответственность они несут", следует из трансляции изз парламента, которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла"

"У российских пограничников нет ни мандата, ни подписанного с ними соглашения на присутствие в Неркин Анде, и этот участок не является их зоной ответственности", - ответил ей Никол Пашинян.

Премьер добавил, что множество ситуаций складываются на границе Армении и Азербайджана спонтанно. "Если это означает, что российские пограничники не в состоянии осуществить какую-либо функцию безопасности, то из этого нужно сделать соответствующие выводы", - отметил Пашинян.

Спикер парламента Ален Симонян заявил ранее, что российские пограничники должны уйти из аэропорта Звартноц, так как нет гарантий, что в случае угрозы Россия защитит границы Армении. Армения может выйти из договора о статусе российских пограничников, но власти скорее имитируют смену внешнеполитического курса, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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