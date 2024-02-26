Политологи Армении назвали высокой вероятность нового военного конфликта с Азербайджаном

26 февраля 2024, 21:29

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Участившиеся обвинения со стороны Азербайджана в адрес Армении о нарушении перемирия могут быть подготовкой к вторжению или масштабной военной эскалации, притом у Армении на ряде участков линии соприкосновения нет оборонительных рубежей, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Снизить вероятность обострения конфликта способна военная поддержка США и Франции, указали они.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля Минобороны Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах на границе. Днем ранее, 23 февраля, Минобороны Азербайджана также обвинило Армению в обстреле приграничных позиций. При этом ведомство подчеркнуло, что не стало принимать ответные меры, чтобы не допустить обострения ситуации.

12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля в результате ответной военной операции Азербайджана погибли четверо армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле приграничных позиций. Азербайджанские аналитики объяснили эскалацию на границе активными подстрекательскими действиями западных стран.

Интенсивность сообщений об обстрелах на линии сопротивления связана с расширением армяно-французского военного сотрудничества, считает политолог Андриас Гукасян. По его мнению, Азербайджан готовится к вторжению в Армению. "Для того, чтобы обосновать свое вторжение, нужно предъявить обвинение, что Армения нарушает перемирие. Есть непосредственная связь между геополитической ситуацией, эскалацией и риторикой Азербайджана", - предположил он.

Политолог отметил, что в случае войны под угрозой находятся не только непосредственно приграничные села, но и города Ноемберян, Иджеван, Капан и Горис. По его словам, все эти общины находятся в зоне минометного, артиллерийского и ракетного обстрела.

"Армения не подготовила оборонительные рубежи ни на одном участке линии боевого соприкосновения. Ни на тех, которые существуют десятилетия, ни на тех, которые образовались после войны в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") в 2020 году. Вырыть окоп и построить блиндаж еще не значит создать оборонительное сооружение", - сказал Гукасян корреспонденту "Кавказского узла" Гукасян. В пример он привел оборонительные рубежи, которые создали, например, Россия или Украина. По его словам, таких оборонительных сооружений у Армении нет.

Он считает, что армянское военно-политическое руководство ограничено и не имеет права на оборону. "Армянские власти гарантировали России, Турции и Азербайджану, что не будут строить оборонительные рубежи. Такие действия будут рассматриваться как попытка реванша и военного сопротивления, и противоречили бы риторике властей о намерениях заключить мирный договор", - полагает политолог.

Заявляя о зеркальном отводе войск, готовности подписать мир, Пашинян решает задачи по удержанию позиций на внутриполитическом поле, добавил Гукасян. "Это всего лишь попытка удержать власть, сохранить доверие общества. Общество пугают войной, оппонентов, призывающих повысить обороноспособность страны, власти выставляют реваншистами. Поэтому Пашинян выбрал мирную риторику. Но о каком мире с Азербайджаном можно говорить после этнической чистки в Арцахе?"*, - отметил он.

Депутаты Европарламента после исхода жителей из Нагорного Карабаха приняли резолюцию, в которой осудили спланированное и неоправданное военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября 2023 года, а также отметили, что ситуация "равнозначна этнической чистке", и решительно осудили угрозы и насилие, совершенные азербайджанскими войсками против армянских жителей Нагорного Карабаха. Кроме того депутаты призвали страны ЕС принять санкции против азербайджанских чиновников и пересмотреть отношения ЕС с Азербайджаном, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Европарламента 5 октября 2023 года*.

Помимо этого, пока у власти в Азербайджане клан Алиева, перспектива заключения мира нулевая, добавил политолог. "Алиев ведет Азербайджан курсом военной эскалации. Это осознанная политика. Стоит задача уничтожить армянскую государственность. Будет новая война или нет, зависит от позиции США и Франции. Если США и Франция заявят о военном вмешательстве в случае вторжения в Армению, все разговоры о войне прекратятся. В противном случае высока вероятность, что Азербайджан вторгнется и решит свои военные задачи, как это было в Арцахе. Тем более, армянские власти гарантируют, что сопротивления не будет", - предположил Гукасян.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что сообщения об обстрелах на линии сопротивления Азербайджан использует для оказания давления на Армению. "Традиционно азербайджанским провокациям предшествуют информационные вбросы о якобы нарушениях режима перемирия. И так как есть ожидания возобновления войны, эта интенсивность сообщений об обстрелах, по крайней мере, создает почву для подозрений о готовящейся провокации или эскалации на линии соприкосновения. И это держит в напряжении армянскую сторону. Даже если это не предтеча запланированной провокации, то это оказывает психологическое давление", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напряженность сохраняется, в основном, на тех участках линии соприкосновения, на которых доминирует азербайджанская сторона, отметил Бадалян. По его словам, "в Тавуше инженерные сооружения возводили десятилетиями", но на многих других участках линии соприкосновения Азербайджан доминирует, так как "проводил более масштабные работы по укреплению позиций", - отметил политобозреватель.

Он сомневается, что Армения и Азербайджан подпишут мирный договор. "Пока идет мировая война, документально закрепленного мира на Кавказе не может быть. Более того, мы видим, что война распространяется на новые регионы", - пояснил Бадалян.

По его словам, заявлениями о зеркальном отводе Армения пытается минимизировать риски эскалации или новой войны. "Однако армянская сторона отлично осознает, что Азербайджан не примет предложения и продолжит рассчитывать на силовой фактор, пока видит благоприятные геополитические условия. И пока не будет восстановлен военный баланс. Пока Баку видит возможность использовать свой перевес, он не подпишет какой-либо документ, который свяжет ему руки", - считает политобозреватель.

Бадалян назвал высокой вероятность провокаций на линии соприкосновения. "Вопрос в том, что вероятность перемирия может быть 90%, а войны – 10%. Однако могут сработать эти 10%. Потому что эти факторы работают с одинаковой интенсивностью. Факторы войны более действенны, чем фактор мира. Вероятность эскалации высокая. Но это не означает, что война неизбежна. Вопрос Кавказа остается открытым, ни один вопрос не решен. Даже вопрос Арцаха не закрыт. Пока вопросы остаются нерешенными, фактор войны остается инструментом решения вопросов. Этот тренд наблюдается во всем мире", - сказал он.

Баку, обвиняя Ереван в нарушении режима огня, держит дверь войны открытой, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Мгер Акопян. По его словам, Азербайджан в любой момент может нанести удар по армянским позициям и заявить об операции возмездия. "Кроме того, эти вбросы – информационный фактор. Представляют Армению врагом, а Алиева – миротворцем, незаменимым лидером, без которого армяне пойдут на реванш".

Вероятность войны, на его взгляд, низкая. "Угроза войны всегда есть. Но говорить, что сейчас вероятность высокая, я бы не стал. В сентябре прошлого года чувствовалось, что Азербайджан что-то готовит. Сегодня очевидная поддержка Франции играет в нашу пользу. Но прозападная политика и антироссийские высказывания правящей силы могут привести к тому, что Москва попытается наказать Армению через Азербайджан. Но новая война против Армении не в интересах Кремля. На фоне успеха, который сегодня фиксирует Россия на Украине, боевые действия против Армении могут привести к окончательной потере Россией Армении", - пояснил Акопян.

Наиболее уязвимые участки линии соприкосновения – южное направление, считает военный эксперт. "На этом участке у противника есть плацдарм для нападения, этот участок довольной узкий и удобен для прорыва. Кроме того, юг Армении связывает одна дорога, и в случае ее перекрытия возникнут серьезные проблемы. Но это может привести к вмешательству Ирана. По-любому, война довольно авантюрна. Если прижмут армян к стенке, это приведет к смене власти и отчаянной борьбе за освобождение Армении. После поражения в Арцахе армянское общество уже пришло в себя, да и украинский опыт перед глазами", - пояснил он.

Акопян назвал абсурдным предложение Пашиняна о зеркальном отводе. "Самое главное, Азербайджан не согласится освободить вершины, позволяющие ему доминировать. Но предположим, что Баку согласится. Где пройдет точка отсчета зеркального отвода? Войска расположены не на нулевых отметках. Азербайджанские войска расположены условно на «+1», армянские войска – «-1». Если Азербайджан отодвинет войска, займет нулевую позицию, тогда как армянские войска окажутся на «-2». Кроме того, много населенных пунктов останутся незащищенными. Что станет, например, с Шурнухом, Воротаном или Неркин Анд?", - заключил Акопян.

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