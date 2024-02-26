Участие в траурном шествии обернулось задержанием для бакинского активиста Сулейманова

26 февраля 2024, 20:00

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Силовики в Баку задержали оппозиционера Бабу Сулейманова после его участия в шествии памяти жертв Ходжалинской трагедии. Сулейманов был освобожден спустя два часа, он назвал задержание безосновательным.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Азербайджана почтили память жертв Ходжалинской трагедии, традиционные памятные мероприятия прошли в Баку. Впервые с 1992 года, когда произошла трагедия, жители Ходжалы смогли помянуть погибших родственников на родной земле.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, отмечается в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Баба Сулейманов сообщил, что сегодня около 15.00 (14.00 мск) был задержан около мемориального комплекса жертвам Ходжалинской трагедии «Зов матери» в Баку.

«Каждый год активисты нашей партии во главе с ее председателем Али Керимли организованно посещают мемориал «Зов матери», чтобы почтить память жертв Ходжалинской трагедии. Практически каждый год, специально подученные люди пытаются совершить против нас провокацию, кричат нелицеприятные слова в адрес руководства ПНФА, пытаются преградить нам путь. И сегодня были подобные провокации. Но мы все же прошли к мемориалу. Когда наше шествие закончилось, вдруг сотрудникам полиции стал указывать на меня один мужчина. Тут же появился некий «журналист», который стал все снимать. Этот мужчина сказал полицейским, что я якобы «уколол» его иглой, и меня задержали", - рассказал Баба Сулейманов корреспонденту «Кавказского узла».

По словам активиста, его доставили в 37-е отделение Хатаинского районного управления полиции. "Там я им указал на абсурдность утверждения о том, что я уколол кого-то иглой. В полиции меня продержали два часа. В конечном итоге мне сказали, что «ты свободен, иди», но на всякий случай записали номер моего мобильного телефона, сказав, что, возможно, еще вызовут меня", - сказал Сулейманов.

Сотрудник пресс-службы МВД подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Сулейманов «был задержан по жалобе гражданина и после выяснения обстоятельства отпущен».

Отметим, что Баба Сулейманов и ранее подвергался преследованиям. В частности, он был задержан на протестной акции в Баку 19 октября 2019 года и приговорен к административному аресту сроком на 20 суток.

В апреле 2020 года Сулейманов был арестован на 30 суток по обвинению в нарушении карантинного режима. В партии это обвинение сочли политически мотивированным.

Сулейманов также был приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы условно за участие 15 июля 2020 года в несанкционированном шествии в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками с полицией.

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