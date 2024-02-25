Астраханцы попросили Путина ужесточить закон об отлове бродячих собак

25 февраля 2024, 07:16

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Жители Астрахани провели митинг из-за проблемы с бродячими собаками и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить умерщвление бездомных животных.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года стало известно, что депутат думы Астраханской области Евгений Дунаев подготовил проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект. Позже Дунаев подготовил обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложил признать иноагентами всех зоозащитников в стране. 22 февраля опрошенные "Кавказским узлом" политологи и активисты высказались против этой инициативы Дунаева. Они назвали ее доносом и предтечей репрессий.

24 февраля в Астрахани прошел митинг, участники которого высказались за то, чтобы была введено умерщвление бездомных собак, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Евгений Дунаев.

Он прикрепил к посту видеоролик, на кадрах которого показаны несколько десятков митингующих, некоторые из них держат в руках плакаты. В конце ролика собравшиеся обратились к президенту России Владимиру Путину.

"Более 15 000 укушенных астраханцев за три года – это только те, кто официально обратился в медучреждения. Ещё десятки тысяч отделались разодранной одеждой либо смогли убежать, получив психологическую травму. Единственный выход из этой нашей беды – гуманная безболезненная эвтаназия агрессивных и невостребованных животных, закреплённая в новом региональном законе. Этот документ является костью в горле у спонсируемых либералами зоозащитников, которые сегодня делают всё, чтобы отменить этот закон", – сказал в обращении Евгений Дунаев.

Этот пост на странице Дунаева, на которую подписаны 6436 пользователей, на 09.00 мск набрал около 2,1 тысячи просмотров и 200 комментариев. Большая часть их авторов поддержала его инициативу.

Напомним, астраханцы неоднократно проводили митинги с требованием ужесточить закон об отлове бродячих собак. Один из таких митингов прошел 19 марта 2023 года, в нем приняли участие около 200 человек. Число бездомных животных на улицах города растет, как и число нападений собак на горожан, заявили они.

27 марта 2023 года в Астрахани обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных.

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