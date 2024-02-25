Доброволец из Краснодарского края погиб на Украине

25 февраля 2024, 05:26

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Уроженец Крымского района, доброволец Алексей Поляков погиб в зоне проведения специальной военной операции. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 318 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что 22 февраля стало известно о гибели на Украине уроженца Кавказского района Сергея Первушина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 317 военных из Краснодарского края.

В школе №16 села Молдаванского в Крымском районе Кубани состоялось открытие парты героя в честь выпускника школы Алексея Полякова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Молдаванского сельского поселения на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным местных властей, Поляков родился в 1992 году. В 2022 году ушел добровольцем в зону проведения СВО, служил оператором-топогеодезистом реактивной артиллерии. Погиб он в июле 2023 года. Посмертно награжден орденом мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 318 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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