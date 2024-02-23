Военный из Краснодарского края убит на Украине

23 февраля 2024, 18:30

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Сергей Первушин погиб на Украине, сообщила администрация Кавказского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 317 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Игорь Костенко из Геленджика стал 316-м бойцом из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В спортшколе "Вершина" открыли мемориальную доску памяти Сергея Первушина, который погиб в военной операции на Украине. Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Кавказского района в своем Telegram-канале.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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