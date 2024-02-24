Власти Дагестана потребовали не допустить участия школьников в митингах во время выборов

24 февраля 2024, 10:09

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В преддверии выборов президента России, а также в дни их проведения, следует не допустить участия школьников и студентов в несанкционированных акциях, для чего в учебных заведениях Дагестана необходимо провести тематические классные часы, сказано в приказе Минобрнауки республики.

Минобрнауки Дагестана издало приказ, в котором дало указание руководству школ республики провести профилактику участия подростков в несанкционированных массовых акциях перед выборами президента России, а также в дни их проведения.

В частности, согласно документу, с учениками пятых-одиннадцатых классов и со студентами первого-второго курсов ссузов поручено провести классные часы на темы: "Я – гражданин", "Мы – избиратели", "Твое право выбора", "Я и мое гражданское право", "Мы – будущие избиратели", передал 23 февраля "Коммерсант".

"С подростками, которые состоят на учете, предписывается провести профилактические беседы. Отдельную работу проведут с родителями, которые должны уберечь своих детей от участия в несанкционированных акциях. Свои официальные сайты, страницы в Telegram и ВК образовательные организации обязаны приказом наполнить положительным контентом", – процитировала в своем телеграм-канале "Молодежь Дагестана" приказ министерства.

"Кавказский узел" также писал, что 18 февраля в Дагестане вызвало широкий общественный резонанс распространившееся в соцсетях видео, на котором школьники коллективно избили своего сверстника. По данным источников, инцидент произошел в Махачкале возле 27-й школы. Пользователи Telegram, посмотревшие видео инцидента, раскритиковали подростков за коллективное избиение сверстника. Прокуратура отчиталась о начале проверки.

22 января прокуратура Дагестана отчиталась о проверке в связи с информацией о нарушении прав школьников в Дербенте. Ученики старших классов одной из школ в Дербенте преследуют подростков, чья форма одежды и внешний вид, по их мнению, являются безнравственными. Школьников избивают, угрожают им и оскорбляют их в соцсетях, сообщил дербентский паблик.

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