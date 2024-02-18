18 февраля 2024, 15:52

Избиение школьника в Махачкале привлекло внимание прокуратуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начата проверка информации об избиении школьника в столице Дагестана, сообщила прокуратура. Пользователи Telegram, посмотревшие видео инцидента, раскритиковали подростков за массовое избиение сверстника.

Организована проверка размещённой в интернете информации "о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего" около школы № 27 в Махачкале, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Видеозапись инцидента размещена сегодня в телеграм-канале "ЧП Кавказ", на который подписаны 165 тысяч пользователей. "В Махачкале толпой избили школьника. Инцидент произошел в Махачкале возле 27 школы, учениками которой по всей видимости они и являются", - говорится в описании к видео.

На кадрах опубликованного видео видна группа подростков, собравшихся в подъезде дома. В начале ролика видно, как два подростка спорят на повышенных тонах, а остальные наблюдают за происходящим и веселятся. Затем один из подростков ударяет оппонента и начинает его избивать, а другие подключаются к избиению. "Кавказский узел" не публикует видеоролик, поскольку в записи слышна нецензурная лексика.

По состоянию на 15.40 мск, под публикацией размещено 1374 комментария. Авторы большинства из них в резких выражениях осудили действия подростков, толпой избивших мальчика. "Воспитания у этих [оскорбительное слово] ноль", - написал, в частности, М@. "Как мужчины, один на один пошли бы, а не как черти толпой", - возмутился Г. М М.

"Только слабаки нападают, как шакалы", - высказал мнение Ходячее ЧП. "Откуда берутся эти [оскорбительное слово]? С каких пор на Кавказе были такие люди?" – написал Prince. "Чмошники малолетние. Они не знакомы с понятием мужчина", - написал Г.А.З.

"Они типа показали свое мужество, толпой избить пацана? Одним словом животные", - возмутился X. "Они думают, это круто, не понимая, что низко падают", - заметил Арс. "Какие же мужчины из них вырастут? Трусы!" – заявил S S.

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Примечание:

"Массовая драка школьников в Махачкале обеспокоила дагестанцев", "Власти Дербента отреагировали на сообщения о травле школьников", "Резонанс в соцсетях повлек угрозу для махачкалинской танцовщицы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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