23 февраля 2024, 16:21

Власти Карачаево-Черкессии отчитались об обучении беженцев из Палестины

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Занятия по русскому языку проводятся для детей беженцев из Палестины на базе пункта временного размещения, сообщило Минобрнауки Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 40 беженцев из Палестины, в том числе 26 детей, прибыли 21 декабря 2023 года в Карачаево-Черкесию. Всех прибывших разместили на базе отдыха в Теберде, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Палестинским беженцам обеспечено проживание, питание, ведется оформление документов, благотворительные организации предоставляют одежду по запросу прибывших в республику из сектора Газа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" представители организаций, оказывающих помощь беженцам. 

Для детей из Палестины,  находящихся в пункте временного размещения на базе отдыха "Жемчужина Кавказа" в  Теберде,  проводятся занятия по изучению русского языка, сообщило Минобрнауки Карачаево-Черкесии. 

Уроки проводятся три раза в неделю в соответствии со специализированной программой по обучению русскому языку как иностранному, где используются различные методики и подходы", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале 22 февраля. 

В сообщении также указано, что занятия проводятся при поддержку Карачаево-Черкесского госуниверситета, муниципальных органов власти и образовательных учреждений Теберды оказывают значительную поддержку в организации образовательного процесса.

К сообщению приложены фотографии одного из уроков, на нем в классе находится три ребенка.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Палестинским беженцам предложено работать в сфере образования Чечни", "Палестинские беженцы в Дагестане спросили чиновников о пособиях и пенсиях", "Власти Ингушетии раздали грамоты за поддержку Палестины".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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