Правозащитники сообщили о задержании не менее 10 верующих в Азербайджане

22 февраля 2024, 19:39

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Задержания верующих и религиозных активистов проводятся в разных регионах Азербайджана, известны имена 10 задержанных, однако общее их число может быть больше, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года азербайджанские правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". За первые месяцы 2023 года по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано около 90 человек. Их аресты сопровождались "пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети", однако обвинения им предъявлены в незаконном обороте наркотиков, отметили тогда правозащитники.

4 января госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Азербайджан наряду с Алжиром, Центральноафриканской Республикой, Коморскими островами и Вьетнамом включен в список стран, находящихся под особым контролем свободы вероисповедания "за участие или терпимость к серьезным нарушениям свободы вероисповедания".

Начиная с 19 февраля в Азербайджане проводятся задержания верующих, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

По его словам, "есть задержанные в Баку, Гяндже, Биласуваре, Нефтчале, Астаре и Масаллы". "Мы располагаем подтвержденными данными о задержании не менее девяти человек. К примеру, в Астаринском районе задержаны верующие Бахтияр Мамедов и Эйваз Бахшиев, в Биласуварском районе – Рахиль Агаев, Нефтчалинском районе Гусейн Рзаев, Гейчайском районе – Насраддин Насиров. Среди задержанных также член Движения "Мусульманское единство" Джейхун Гаджиев, верующие Джаваншир Джафарли и Гаджи Эльхан. Задержания продолжаются. Сегодня в Гяндже был задержан верующий Джейхун Саядов. Это все те, чье задержание нам удалось подтвердить. Эти люди привлечены по делам о наркотиках. Поступают сообщения о других задержанных. Трудности в определении численности задержанных и их личности заключается в том, что члены из семей не предают это огласке. Мы получаем часто информацию из третьих источников, но не можем перепроверить эти данные из-за того, что родные не выходят на связь и МВД не предоставляет данных", - сказал Ахмедов.

Он затруднился однозначно оценить причины "новой волны арестов верующих".

Журналистка и защитница прав верующих Арзу Абдулла подтвердила слова Ахмедова о задержаниях. "Наркотики – традиционное обвинение для верующих. Но очевидно, что людей преследуют за их выражения, критику. Среди задержанных в последние дни Бахтияр Мамедов из Астаринского района. Он – муедззин (призывающий в мечети людей к намазу - прим. "Кавказского узла") мечети в селе Супарибаг Астаринского района. В одном из интервью азербайджанской службе BBC он говорил о бедности народа, критиковал правительство за это. Бахтияр Мамедов говорил, что часто заработков людей хватает на питание только одним хлебом. Среди задержанных Гусейн Рзаев из Нефтчалинского района. Вся его "вина" в том, что из честно заработанных денег он помогал семьям ранее арестованных верующих. Джейхун Гаджиев очевидно очевидно за участие в Движении "Мусульманское единство". Некоторых просто задержали за то, что они получили религиозное обрование в Иране, совершали паломничество в Кербелу. Родственники этих людей считают, что правоохранительные органы вычисляют верующих по фото из мусульманских святынь, которыми они делятся в социальных сетях", - рассказала Абдулла.

Она также сообщила, что "три дня назад" был задержан по делу о наркотиках житель села Вильван Ленкоранского района, верующий Сакит Мамедов, "страдающий тяжелой формой сахарного диабета".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает необоснованными задержания верующих. "Если раньше верующих арестовывали в периоды обострения азербайджано-иранских отношений, теперь уже, видимо, репрессии проводят без повода.Скорее всего, это месседж, чтобы люди не переставали бояться, чтобы пресловутая "стабильность" не раскачивалась. Традиционно в провластных СМИ идет информационная кампания о разоблачении "иранских агентов", а на самом деле верующим предъявляют обвинения в наркотиках", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он обратил внимание на то, что задержаниям и арестам подвергаются мусульмане-шииты.

20 февраля провластный телеграмм-канал Mouze распространил сообщение "Новая операция против шпионской сети Ирана в Азербайджане". В нем указано, что "в Азербайджане проведена широкая операция против ложных верующих, служащих иранскому режиму мулл". "В ходе операции задержаны около 10 человек", - утверждает канал. https://t.me/mouzeiran/6153

22 февраля этот же телеграм-канал сообщил о "продолжении операций против пропагандистов иранского режима мулл". "В результате проведенных операций задержаны жители Астаринского района – Бахтияр Мамедов, Эйваз Бахшиев, житель Биласуварского района Рахиль Агаев, жители Нефтчалинского района Гусейн Рзаев, Насраддин Насиров и член ДМЕ Джейхун Гаджиев", - говорится в сообщении.

Попытки получить комментарии в МВД оказались тщетны. Пресс-служба ведомства в ответ на запрос корреспондента "Кавказского узла" с с просьбой прокомментировать сообщения о задержаниях верующих пообещала "позднее дать ответ", однако к завершению рабочего дня никакой реакции не последовало.

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