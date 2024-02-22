Устранение неполадок на газопроводе. Фото: https://chernovik.net/content/lenta-novostey/avariya-na-chirkeyskom-vodovode-ostavila-bez-vody-zhiteley-buynakska

22 февраля 2024, 12:54

Власти отреагировали на жалобы жителей Чиркея на проблему с водоснабжением

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После того как жители Чиркея записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой на проблему с водоснабжением, премьер-министр республики дал указание ее решить, а власти района встретились с жителями села и отчитались, какие принимаются меры.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля жители села Чиркей записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались, что после запуска нового водовода "Чиркей - Буйнакск" в их селе нет водоснабжения, и люди вынуждены покупать воду в других населенных пунктах. Они призвали чиновников решить проблему.

После видеообращения жителей Чиркея к Меликову администрация Буйнакского района обратилась к председателю правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову. Он дал поручение 22 февраля провести совещание по проблеме с подачей воды в Чиркей и село Акайтал. В совещании должны принять участие сотрудники администрации Буйнакска, "Дагводоканала", Минстроя Дагестана, а также подрядчиков, выполняющих работы, сообщила вечером 21 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Буйнакского района.

20 февраля заместители главы Буйнакского района Хаджимурад Халимбеков и Мурад Ахмедзияутдинов, а также начальник МКУ "УКХ и КС" Ислам Абдулмеджидов выехали в село для встречи с депутатами, активистами села и сотрудниками "Дагводоканала". Халимбеков рассказал сельчанам, какие меры принимают власти для решения проблемы с водоснабжением.

"На встрече с активом села Чиркей достигнуто полное взаимопонимание и намечен план совместной работы по решению всех возникающих проблем в селении Чиркей", – заявили власти района.

Напомним, 28 ноября 2023 года министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана объявил, что строительство водовода "Чиркей - Буйнакск" завершается. Заявление было озвучено на фоне жалоб жителей Буйнакска на регулярные и масштабные отключения водоснабжения.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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