Власти отреагировали на жалобы жителей Чиркея на проблему с водоснабжением

22 февраля 2024, 12:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После того как жители Чиркея записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой на проблему с водоснабжением, премьер-министр республики дал указание ее решить, а власти района встретились с жителями села и отчитались, какие принимаются меры.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля жители села Чиркей записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались, что после запуска нового водовода "Чиркей - Буйнакск" в их селе нет водоснабжения, и люди вынуждены покупать воду в других населенных пунктах. Они призвали чиновников решить проблему.

После видеообращения жителей Чиркея к Меликову администрация Буйнакского района обратилась к председателю правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову. Он дал поручение 22 февраля провести совещание по проблеме с подачей воды в Чиркей и село Акайтал. В совещании должны принять участие сотрудники администрации Буйнакска, "Дагводоканала", Минстроя Дагестана, а также подрядчиков, выполняющих работы, сообщила вечером 21 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Буйнакского района.

20 февраля заместители главы Буйнакского района Хаджимурад Халимбеков и Мурад Ахмедзияутдинов, а также начальник МКУ "УКХ и КС" Ислам Абдулмеджидов выехали в село для встречи с депутатами, активистами села и сотрудниками "Дагводоканала". Халимбеков рассказал сельчанам, какие меры принимают власти для решения проблемы с водоснабжением.

"На встрече с активом села Чиркей достигнуто полное взаимопонимание и намечен план совместной работы по решению всех возникающих проблем в селении Чиркей", – заявили власти района.

Напомним, 28 ноября 2023 года министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана объявил, что строительство водовода "Чиркей - Буйнакск" завершается. Заявление было озвучено на фоне жалоб жителей Буйнакска на регулярные и масштабные отключения водоснабжения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.