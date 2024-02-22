Минобороны отчиталось о сбитой над Ростовской областью ракете

22 февраля 2024, 09:24

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили в Ростовской области ракету, выпущенную со стороны Украины, отчиталось Минобороны.

По данным Минобороны сегодня в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили выпущенную со стороны Украины зенитную ракету С-200.

Работа была переоборудована для поражения наземных целей, привело сегодня РИА "Новости" сообщение министерства.

В результате падения ракеты раненых и пострадавших нет, отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Последствий на земле нет", – написал он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в регионах юга России неоднократно происходили инциденты с падением летающих объектов. В частности, 20 февраля стало известно, что в Еланском районе Волгоградской области упало устройство, внешне похожее на авиаракету.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области была разрушена после того, как на нее упала авиаракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили саперы.

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