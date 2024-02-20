Власти сообщили о падении "неустановленного объекта" в Волгоградской области

20 февраля 2024, 12:47

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В Еланском районе упало неустановленное устройство, сообщили власти. На снимках, опубликованных в соцсети, видно, что в поле лежит предмет, похожий на авиационную ракету, указали пользователи соцсети.

По словам главы Еланского района Дмитрия Литвинова, обломки неустановленного объекта были найдены в поле вдали от населенного пункта.

Литвинов уточнил, что жертв, раненных, а также разрушений нет. "Все совершенно спокойно", – привело сегодня ТАСС его слова.

"Поле очень удалено от поселений", – процитировало сегодня РИА "Новости" главу Еланского района".

Объекты, о которых идет речь, предположительно, являются обломками ракеты. Они найдены неподалеку от села Вязовка. По данным районной диспетчерской службы, объекты упали несколько дней назад. Сейчас место падения оцеплено военными, передал сегодня паблик "Жесть Волгограда" в соцсети "ВКонтакте".

К публикации прикреплены несколько фото, на которых показан предмет, похожий на часть авиационной ракеты.

Этот пост в паблике "Жесть Волграда", на который подписаны около 334 тысяч пользователей, на 12.45 мск набрал 54 отметки с реакцией пользователей и 58 комментариев. Большая часть их авторов сыронизировала над тем, что власти назвали объект неопознанным, хотя на нем имеются надписи, выполненные кириллицей.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Волгоградской области неоднократно происходили инциденты с падением летающих объектов. В частности, 31 декабря 2022 года в поле на территории Руднянского района были обнаружены упавшие с неба металлические обломки неустановленного объекта. Местные жители предположили в соцсети, что обломки могут принадлежать ракете.

Помимо Волгоградской области инциденты с падением летающих объектов происходили и в других регионах ЮФО. В частности, 17 октября 2022 года в Краснодарском крае упал самолет Су-34 около девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в Ейске, погибли 16 человек.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области была разрушена после того, как на нее упала авиаракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили саперы.

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