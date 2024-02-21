Продлен арест азербайджанскому журналисту Азизу Оруджеву

21 февраля 2024, 23:43

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Суд продлил на месяц арест руководителя азербайджанского интернет-телевидения "Kanal-13" Азиза Оруджева, обвиняемого в незаконном строительстве и в контрабанде. Защита журналиста назвала продление ареста безосновательным.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года суд отказался отпустить под домашний арест Азиза Оруджева, апелляционную жалобу на это решение журналист проиграл. Адвокаты назвали арест необоснованным и указали на нарушение конфиденциальности общения с подзащитным.

27 ноября 2023 года полицейские провели обыск в доме Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Сам журналист и его коллеги связали задержание с профессиональной деятельностью Оруджева. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца, а 19 декабря журналист был также обвинен в контрабанде.

В Сабаильском районном суде Баку 21 февраля состоялось рассмотрение прошения следствия о продлении срока предварительного заключения Азизу Оруджеву еще на месяц, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов.

«Мы указали на отсутствие оснований для продления содержания Азиза Оруджева под стражей. Все равно в отношении него длительное время следственных действий не проводится. Если следствию нужно время для процессуальный действий, то их можно провести и без содержания Оруджева в заключении. Находясь на свободе, он может по первому же вызову полиции явиться на следствие», - рассказал адвокат.

Однако, по его словам, суд не принял во внимание аргументов защиты и постановил продлить срок предварительного заключения Оруджева еще на месяц, до 27 марта.

«Конечно же, мы не согласны с решением суда и подадим апелляцию. Азиз Оруджев сегодня в суде еще раз заявил о необоснованности и несостоятельности обвинений против него. Он сказал, что обвинение надуманно, и связано с его профессиональной журналисткой деятельностью», - сказал адвокат Байрамов.

В Сабаильском районном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о продлении срока ареста Оруджеву. Представители стороны обвинения оказались не доступными для комментариев.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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