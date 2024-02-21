Власти попросили махачкалинцев помочь с озеленением города

21 февраля 2024, 09:09

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В Махачкале планируется посадить 10 тысяч деревьев, заявила мэрия и анонсировала общегородской субботник. Пользователи Telegram, поддержав идею озеленения, раскритиковали власти за бесконтрольную вырубку деревьев в городе.

Как писал "Кавказский узел", Махачкала нуждается в новых зеленых зонах, особенно центр города, который максимально застроен, и предложения горожан создать новые скверы актуальны, сообщили в марте 2023 года активисты движения "Город наш". Для нового большого парка в городе уже нет места, поэтому можно обустроить несколько мини-скверов, указали они.

В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались в феврале 2023 года горожане и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы. В парке около озера Ак-Гель посажено 50 деревьев, отчиталась в апреле того же года мэрия.

На совещании в мэрии обсуждалась подготовка Махачкалы к весенне-летнему периоду, сообщил поздно вечером 20 февраля в своем телеграм-канале мэр Юсуп Умавов. "В канун сезона весенних посадок и в рамках Года озеленения объявил о начале реализации проекта «Махачкала – зелёный город». Старт проекту будет дан 2 марта, в этот же день мы проведём общегородской субботник. В рамках экологического проекта планируем высадить именные деревья в честь дагестанцев – участников СВО", - написал глава города.

По его данным, уже готовятся места под посадку деревьев "с учетом особенностей почвы, разрабатывается инструкция для посадки". "Большинство саженцев отобрано из местного питомника. Напомню, что проект «Махачкала – зелёный город» призван улучшить экологию за счёт увеличения зелёного фонда города. Мы планируем посадить рекордное количество зелёных насаждений: 700 тыс. декоративных однолетних цветов, 50 тыс. тюльпанов, 2 тыс. роз, 25 тыс. кустарников и 10 тыс. деревьев", - говорится в публикации.

Дизайн-проекты территорий, которые планируется благоустроить, разработаны "при активном участии жителей", сообщил Умавов. "Сформирован штаб волонтеров, проводится информационно-разъяснительная работа с населением по предстоящему онлайн-голосованию", - отмечается в сообщении.

Под публикацией мэра, по состоянию на 09.07 мск, размещено 24 комментария. Авторы некоторых из них поддержали идею высадки деревьев. "Приятно будет ходить по улицам нашего города", - написала, в частности, alina al. "Обратите внимание на Эльтавский лес, нужно освежить его и больше деревьев высадить", - посоветовал чиновникам Monster.

"Продолжайте в том же духе, пусть в Махачкале будет много деревьев, цветов", - высказала пожелание Диана. "Зачем вырубили деревья по улице генерала Омарова?" – поинтересовался Ruslan zzzzz, не получив к 09.07 мск ответа на свой вопрос.

Репост публикации мэра сделала администрация Махачкалы в своем телеграм-канале. Там к 09.07 мск опубликовано 13 комментариев. Авторы некоторых из них критически отреагировали на идею чиновников.

"Уничтожено большое количество деревьев по пр. Насрутдинова на участке между ул. Атланаульская и Доргелинская! Вырубили деревья и огородили территорию уродливым забором. Одни сажают деревья, а другие вырубают!" – написал СА. "Да весь город уродлив, одни стройки, зелени нет", - согласился Солдат.

"А где сажать эту зелень, место осталось [занято] высотками", - написала, в частности, Патимат. "Прежде чем что-то сажать, может, мусор соберете по закоулкам?" – поинтересовался Zalmu. "Ну вот не верю ни одному их слову", - поделилась Марина Шахбанова.

"Планы хорошие, озеленение, но посадки нужно поливать, особенно летом, а то с поливом у нас очень слабо, жалко растения", - написал MMA. "Деревья лучше сажать осенью, а не в лето, когда жара и никто их не поливает", - высказал мнение и другой пользователь.

"Напишите, пожалуйста, список улиц (мест), где планируется посадить деревья", - попросил Rek. "26 бакинских комиссаров – пожалуйста, на этой улице, где хоть возможно, посадите деревья", - призвала Алла.

Пользователь Achmedov Magomed выразил одобрение планам озеленения. "Махачкала - столица Дагестана. Пусть наш город будет уютным и красивым!" – написал он. При этом, по состоянию на 09.07 мск, никто из авторов комментариев не высказал готовности участвовать в субботнике.

Напомним, жители Махачкалы и местные активисты неоднократно выступали против застройки парков. Так, в октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу горожан. Вырубка деревьев и строительство беседок в одной из немногочисленных зеленых зон недопустимы, указали они. В январе 2023 года мэр Махачкалы сообщил, что после протестов горожан владелец участка рядом с парком Ленинского комсомола согласился не возводить там гостиницу.

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