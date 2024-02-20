Активисты потребовали внимания властей Армении к судьбам руководителей Карабаха

20 февраля 2024, 16:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Молодежное крыло Республиканской партии Армении обвинило власти Армении в бездействии по поводу возвращения руководителей Нагорного Карабаха, арестованных в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2023 года стало известно, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна. 25 января суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца.

Представители молодежного крыла Республиканской партии армении провели протестную акцию перед зданием МИД Армении. Они заявили о бездействии властей армении в деле возвращения бывших президентов и других руководителей Нагорного Карабаха й из азербайджанского плена.

Активисты держали в руках государственные флаги Нагорного Карабаха и фотографии бывших президентов и других должностных лиц Нагорного Карабаха, оказавшихся в азербайджанском плену.

В акции, как рассказали корреспонденту "Кавказского узла" ее участники, принимали участие около 30 человек. "В плену эти люди оказались также из-за бездействия властей Армении. Когда Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") капитулировал, эти люди заявляли, что ничем не могут помочь", - отметил в своем выступлении участник акции.

По его словам, кроме карабахских бывших президентов и других должностных лиц, в Баку остаются армянские пленные еще с войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Однако власти Армении ничего не предпринимают для их возвращения.

"Арцахская страница никогда для нас не будет закрыта, как бы власти ни пытались нивелировать наши ценности в людях, патриотизм. Вы все будете в ответе за свою предательскую политику", - заявил он.

Участники акции коснулись намерений властей изменить Конституцию. Они упрекнули власти в том, что Армения из переговорщика превратилась в объект для переговоров. "Эти власти боятся всего, и это факт. Они боятся слова "Арцах", настолько боятся, что с официальных сайтов ведомств снимают все, что связано с Арцахом. Эти власти ведут страну к краху", - заявил другой участник акции.

Активисты заявили, что армянские пленные останутся в тюрьмах Баку, пока Никол Пашинян и его команда находятся у власти Армении.

Они принесли с собой игры "Монополия", "Баскетбол" и т.д. в знак того, что МИД Армении бездействует, им будет чем заниматься.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Полиция оцепила здание МИД Армении, активисты оставили эти игры перед ними.

Армине Мартиросян