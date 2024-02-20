20 февраля 2024, 16:35

Активисты потребовали внимания властей Армении к судьбам руководителей Карабаха

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Молодежное крыло Республиканской партии Армении обвинило власти Армении в бездействии по поводу возвращения руководителей Нагорного Карабаха, арестованных в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2023 года стало известно, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна. 25 января суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца.

Представители молодежного крыла Республиканской партии армении провели протестную акцию перед зданием МИД Армении. Они заявили о бездействии властей армении  в деле возвращения бывших президентов и других руководителей Нагорного Карабаха й из азербайджанского плена.

Активисты держали в руках государственные флаги Нагорного Карабаха и фотографии бывших президентов и других должностных лиц Нагорного Карабаха, оказавшихся в азербайджанском плену.

В акции, как рассказали корреспонденту "Кавказского узла" ее участники, принимали участие около 30 человек. "В плену эти люди оказались также из-за бездействия властей Армении. Когда Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") капитулировал, эти люди заявляли, что ничем не могут помочь", - отметил в своем выступлении участник акции.

По его словам, кроме карабахских бывших президентов и других должностных лиц, в Баку остаются армянские пленные еще с войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Однако власти Армении ничего не предпринимают для их возвращения.

"Арцахская страница никогда для нас не будет закрыта, как бы власти ни пытались нивелировать наши ценности в людях, патриотизм. Вы все будете в ответе за свою предательскую политику", - заявил он.

Участники акции коснулись намерений властей изменить Конституцию. Они упрекнули власти в том, что  Армения из переговорщика превратилась в объект для переговоров. "Эти власти боятся всего, и это факт. Они боятся слова "Арцах", настолько боятся, что с официальных сайтов ведомств снимают все, что связано с Арцахом. Эти власти ведут страну к краху", - заявил другой участник акции.

Активисты заявили, что армянские пленные останутся в тюрьмах Баку, пока Никол Пашинян и его команда находятся у власти Армении.

Они принесли с собой игры "Монополия", "Баскетбол" и т.д. в знак того, что МИД Армении бездействует, им будет чем заниматься.

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Полиция оцепила здание МИД Армении, активисты оставили эти игры перед ними.
Армине Мартиросян

Примечание:

"Ереван обратился в ЕСПЧ в связи с арестами карабахских политиков в Азербайджане", "Азербайджан сообщил об аресте бывших руководителей Карабаха", "Предъявленные Арутюняну обвинения грозят пожизненным сроком".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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