Вид на село Губден. Фото: сайт администрации Губденского сельсовета - https://мо-губден.рф

18 февраля 2024, 11:42

Дагестанские сельчане организовали экскурсию для беженцев из Палестины

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Жители села Губден в Карабудахкентском районе организовали для находящихся в Дагестане беженцев из Палестины туристическую экскурсию, в ходе которой показали им местные достопримечательности, а также передали гуманитарную помощь.

Как информировал "Кавказский узел", 16 февраля сотрудники махачкалинского Многофункционального центра (МФЦ) провели выездную консультацию для беженцев из Палестины. Основные вопросы, которые интересовали переселенцев – получение пособий на детей, пенсий и гражданства России, рассказала представитель МФЦ.

Репортаж о том, что жители села Губден в Карабудахкентском районе Дагестана организовали экскурсию для беженцев из Палестины опубликовало сегодня на своей странице в соцсети Instagram* издание "Сапа Кавказ".

В экскурсии приняли участие 186 палестинцев, из них 60 – дети. Беженцам показали село, местную мечеть и как живут сельчане в дагестанской глубинке. Среди приехавших в село люди разных профессий: ученые, строители, педагоги и врачи. В программу сельчане включили намаз (молитву) в старинной мечети, прогулку и праздничный обед. Также жители Губдена собрали для палестинцев пожертвования, сказано в публикации.

"Мы очень довольны, что находимся среди своих. Нас встретили очень хорошо и тепло", – рассказал врач из Палестины Халиль Альхаджар.

"Я учился дома русскому. У меня мама русская, она меня и учила", — пояснил школьник из Газы Абдулкарим Хамуда.

На 11.40 мск 18 февраля этот пост на странице издания "Сапа Кавказ" в Instagram*, на которую подписаны около 67,7 тысячи пользователей, набрал восемь отметок "нравится". Пользователи не оставили комментариев.

Напомним, 21 ноября 2023 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. Минтруда республики отчитался, в Дагестане готовы работать более 30 переселенцев, в основном в сфере здравоохранения.

Минздрав и медуниверситет Дагестана организовали курсы переподготовки беженцев из Палестины, решивших работать в системе здравоохранения республики. Большинство из прибывших в Дагестан палестинских беженцев – врачи по образованию, а людям без специальности и женам врачей Минтруда республики предлагает работу обувщиков и мастеров маникюра.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Группа палестинских беженцев побывала в Карабудахкентском районе", "Фонд "Инсан" отчитался о раздаче помощи беженцам в секторе Газа", "Дагестанские фонды собрали 35 миллионов для помощи палестинским беженцам".

Автор: "Кавказский узел"

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