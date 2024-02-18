Дагестанские сельчане организовали экскурсию для беженцев из Палестины

18 февраля 2024, 11:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Губден в Карабудахкентском районе организовали для находящихся в Дагестане беженцев из Палестины туристическую экскурсию, в ходе которой показали им местные достопримечательности, а также передали гуманитарную помощь.

Как информировал "Кавказский узел", 16 февраля сотрудники махачкалинского Многофункционального центра (МФЦ) провели выездную консультацию для беженцев из Палестины. Основные вопросы, которые интересовали переселенцев – получение пособий на детей, пенсий и гражданства России, рассказала представитель МФЦ.

Репортаж о том, что жители села Губден в Карабудахкентском районе Дагестана организовали экскурсию для беженцев из Палестины опубликовало сегодня на своей странице в соцсети Instagram* издание "Сапа Кавказ".

В экскурсии приняли участие 186 палестинцев, из них 60 – дети. Беженцам показали село, местную мечеть и как живут сельчане в дагестанской глубинке. Среди приехавших в село люди разных профессий: ученые, строители, педагоги и врачи. В программу сельчане включили намаз (молитву) в старинной мечети, прогулку и праздничный обед. Также жители Губдена собрали для палестинцев пожертвования, сказано в публикации.

"Мы очень довольны, что находимся среди своих. Нас встретили очень хорошо и тепло", – рассказал врач из Палестины Халиль Альхаджар.

"Я учился дома русскому. У меня мама русская, она меня и учила", — пояснил школьник из Газы Абдулкарим Хамуда.

На 11.40 мск 18 февраля этот пост на странице издания "Сапа Кавказ" в Instagram*, на которую подписаны около 67,7 тысячи пользователей, набрал восемь отметок "нравится". Пользователи не оставили комментариев.

Напомним, 21 ноября 2023 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. Минтруда республики отчитался, в Дагестане готовы работать более 30 переселенцев, в основном в сфере здравоохранения.

Минздрав и медуниверситет Дагестана организовали курсы переподготовки беженцев из Палестины, решивших работать в системе здравоохранения республики. Большинство из прибывших в Дагестан палестинских беженцев – врачи по образованию, а людям без специальности и женам врачей Минтруда республики предлагает работу обувщиков и мастеров маникюра.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.