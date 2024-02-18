18 февраля 2024, 01:15

Двое военных осуждены условно в Ростовской области после инцидента с вертолетом

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Капитан вертолета Николай Бородов и штурман Дмитрий Исаенко приговорены к двум годам условного срока. Суд признал их виновными в нарушении правил полета: двигаясь на низкой высоте, они оборвали провода линии электропередач, из-за чего керамический изолятор влетел в лобовое стекло проезжающего мимо автомобиля и убил водителя.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2022 года летчики Николай Бородов и Дмитрий Исаенко, совершая полет на вертолете Ми-8 из Ростова в Каменск-Шахтинский, слишком низко снизили машину и при пересечении трассы М4 "Дон" зацепили линию электропередач, оборвав провода. Керамический изолятор, который остался висеть на проводах, врезался в легковой автомобиль, в результате погиб водитель. Следователями было заведено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем гибель человека (статья 351 УК РФ, предусматривает до семи лет заключения). 8 октября 2023 года суд отказался удовлетворить ходатайство военных следователей и закрыть уголовное дело.

Новочеркасский гарнизонный военный суд признал капитана вертолета Ми-8 Николая Бородова и штурмана Дмитрия Исаенко виновными в нарушении правил полетов, пишут 17 февраля "Кавказ.Реалии"*.

В приговоре, опубликованном на сайте суда, указано, что керамический изолятор, который упал на автомобиль, пробил лобовое стекло, из-за чего водитель машины получил открытую тупую травму головы в виде многооскольчатых переломов костей свод и основания черепа, лицевого скелет с размозжением и полной травматической эстракцией (удалением) головного мозга и другие травмы. Вертолет получил повреждения правого и левого двигателей и корпуса.

Бородов и Исаенко в судебном заседании пояснили, что существо предъявленного обвинения им понятно и подали ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Они полностью признали вину в содеянном. Суд признал смягчающими вину обстоятельствами наличие у них детей, способствование раскрытию и расследованию преступления и добровольное возмещение потерпевшим имущественного ущерба и морального вреда. А вот явку с повинной суд смягчающими обстоятельствами не признал, так как они "сообщили о содеянном уже после того, как информация о их причастности к совершению преступления стала известна органам предварительного расследования",

Суд назначил Бородову и Исаенко наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком полтора года.

"Кавказский узел" писал о других инцидентах с военными вертолетами в регионах юга России и республиках Северного Кавказа. Так, 4 июля 2021 года вертолет Ми-2 задел линию электропередачи при орошении сельхозугодий и совершил жесткую посадку на поле около города Прохладного в Кабардино-Балкарии. На борту вертолета находился только пилот, но на месте крушения его не оказалось. Были начаты поиски пилота. 9 июля 2021 года пилот вертолета был задержан.

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Примечание:

"Пилот погиб при крушении вертолета на Кубани", "Два пилота погибли при крушении вертолета Минобороны на Кубани", "Силовики начали проверку после крушения вертолета в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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