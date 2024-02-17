Сочинка проиграла апелляцию по делу о изъятом земельном участке

17 февраля 2024, 06:09

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Апелляционный суд отказался изменить решение об изъятии земельного участка по иску природоохранной прокуратуры у жительницы Сочи Аксаны Федоровой. По ее словам, судьи не вняли никаким ее доводам. Федорова написала письмо с жалобой в предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина.

Как писал "Кавказский узел", у жительницы Сочи Аксаны Федоровой суд отобрал участок, приобретенный в 2012 году.

15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив участков, в том числе 74 ответчиков из числа крупных хозяйств. Предприниматели обратились к президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия участков у добросовестных предпринимателей. Представитель Генпрокуратуры России пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу. Фермеры обратились в прокуратуру, которая подало в суд требование снять с их участков аресты, так как судебные тяжбы идут уже длительное время, а фермеры продолжают работать на этих землях.

Сочинка Аксана Федорова, мать инвалида детства обратилась 16 февраля в предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина по поводу отъема земельного участка, который был приобретен ею более десяти лет назад.

Корреспонденту "Кавказского узла" Федорова рассказала, что 15 февраля состоялся апелляционный суд в Краснодаре по ее делу. «После этого апелляционного суда еще прихожу еще в себя», - сказала она.

Федорова напомнила, что Хостинский районный суд Сочи по иску прокуратуры отобрал ее участок земли, который находится в СНТ "Сутугинское", причем расположен узкой полосой между двумя частями товарищества, к владельцам участков на которых нет претензий у властей.

Женщина просила вышестоящий суд отменить решение суда первой инстанции, она и ее адвокат приводили серьезные юридические доводы о пропущенных прокурором сроках исковой давности, предоставляли фотофакты, просили провести земельную экспертизу. Но, по ее словам, тройка судей и слышать ничего не хотела. Суд длился не более 20 минут. «Результат один - отрицательный. Это было очередное судилище! Я почти все сказала, что запланировала… Отказали в видеосъемке и отклонили ходатайство об отводе прокурора <...> Судьи долго совещались, но отклонили мою апелляцию. Оставили отъем участка в силе. Потом, когда я просила выслушать мою защиту, судьи пригласили зачем-то полицию и обещали меня вывести, если я еще им что скажу… Но после озвучки их приговора моему сыну-инвалиду и мне, я им сказала, что они все без совести и без чести, - рассказала Федорова.

Она сообщила, что собирается подать кассационную жалобу, но сделает это после того, как немного успокоится.

Федорова также отметила, что ее семья - не единственная, которая столкнулась с такой ситуацией в их СНТ. «Люди ничего не могут доказать, несмотря на то, что у них есть все документы, как и у меня, и все участки проходили регистрацию, на них были выданы государственные свидетельства о собственности. Но теперь мы все понимаем что никакого права и института собственности в РФ нет при таком подходе чиновников к гражданам и к нашим правам. Поэтому я решила обратиться в избирательный штаб Путина», - отметила она.

В письме в предвыборный штаб, который она отправила по электронной почте, она сообщила, что правомерно приобрела участок более десяти лет назад, так же, как и бывшие его владельцы, ставшие таковыми в 1992 году. «Добросовестным приобретателем спорного земельного участка сделка по его приобретению никем не оспорена и недействительной не признана. Земельный участок на момент подачи иска стоял на кадастровом учете, а его границы описаны и внесены в ЕГРН. Право пожизненного наследуемого владения первого владельца <...> на участок возникло на основании постановления администрации Хостинского района города-курорта Сочи от 03 ноября 1992 года за номером 695/1. Ответчик является правопреемником <...> и именно с 03 ноября 1992 года должен исчисляться срок исковой давности для предъявления истцом (прокуратурой) надлежащего иска для защиты своих имущественных прав и который на сегодняшний день истцом пропущен, так как прошло 30 лет. Согласно иска, передача земельного участка <...> в пожизненное наследуемое владение не оспаривалось, постановление от 03.11.1992 года номер 695/1 в установленном порядке недействительным не признано, а первый собственник открыто и добросовестно владел данным участком с 1993 года. Истец не предоставил суду допустимых доказательств в соответствии со статьей 60 ГПК РФ подлога правоустанавливающих документов на спорный земельный участок, материалов уголовного дела, которые бы доказывали факты хищения, мошенничества, фальсификации (подделки) документов", - написала Федорова в жалобе.

Она отмечает, что в связи с упомянутым постановлением "принято решение о переоформлении садовых участков садоводческого товарищества «Сутугинское» в пожизненное наследуемое владение согласно спискам". "Указанное постановление является правоустанавливающим документом, на основании которого первый собственник участка <...> приобрел право пожизненного наследуемого владения участком. Свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения <...> лишь подтверждало данное право и является правоустанавливающим документом», -также написала она.

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